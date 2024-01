Gioia indescrivibile per l’amato attore, diventato papà per la prima volta nella sua vita. La sua compagna ha infatti dato alla luce una meravigliosa bambina e proprio lui ha informato tutti i suoi fan con una foto meravigliosa. Nell’istantanea è in compagnia alla neo mamma e alla figlia, in un quadretto familiare che ha commosso gli oltre 12 milioni di follower del ragazzo.

L’attore non ha usato molte parole per descrivere questo grandioso avvenimento. L’attore è papà per la prima volta e ha scritto nella didascalia su Instagram: “Ti amo“. Inevitabilmente subito dopo gli innumerevoli ammiratori lo hanno inondato di un affetto stratosferico, infatti sono arrivati auguri e complimenti per il raggiungimento di questo traguardo personale.

L’attore è papà per la prima volta: la compagna ha partorito

L’attore, che ha avuto la grande soddisfazione finalmente di essere chiamato papà per la prima volta, non si è legato sentimentalmente alla sua partner da moltissimo tempo. Soltanto il prossimo mese di aprile sarà un anno da quando hanno annunciato di essere fidanzati, dopo aver partecipato al Gran Circuito de Portugal in veste di coppia. A giugno 2023 c’era invece stata la comunicazione della gravidanza della donna.

Ad essere padre è Miguel Herran, famoso per aver interpretato il ruolo di Rio nella fortunatissima serie La casa di carta. Isa e Chia ha ricordato che il 27enne spagnolo aveva rivelato sulla dolce attesa della compagna Celia Pedraza, sorella dell’attrice Maria Pedraza: “Questa è la mia famiglia, le immagini parlano da sole. Celia Pedraza mi ha fatto il regalo più grande della mia vita. Diventeremo genitori, per il momento è tutto perfetto”.

Oltre che per la serie La casa di carta, Miguel Herran è noto pure per un altro capolavoro Netflix, Elite. Nel 2016 ha conquistato il premio Goya come miglior attore rivelazione nel film A cambio de nada. Nel 2023 è stato protagonista nella serie I Farad e nella pellicola Valle de sombras.