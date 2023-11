Un’altra terribile notizia ha sconvolto tutti. Una famosa, seguita con grande interesse sui social network, è morta improvvisamente a causa di un malore. Se n’è andata via per sempre, senza che ci fosse stato un preavviso relativo a problematiche di salute. La donna, che aveva 41 anni, è morta all’interno del bagno della sua casa e a fare la drammatica scoperta sono stati i genitori, i quali sono entrati e hanno trovato il suo cadavere.

Inutile qualsiasi tipo di soccorso, infatti nonostante la madre e il padre abbiano chiamato i soccorritori, questi ultimi hanno proceduto unicamente alla constatazione della sua dipartita. La famosa è così morta troppo prematuramente per un malore che ha causato un dolore immane alla sua famiglia. Questa notizia ha letteralmente lasciato tutti sbigottiti, infatti si è trattato di una scomparsa sopraggiunta inaspettatamente.

La famosa è morta per un malore improvviso: aveva 41 anni

Ad uccidere la famosa 41enne sarebbe stato dunque un malessere inatteso. Lei è morta esattamente per un malore, molto presumibilmente provocato da un attacco cardiaco. Si è saputo che la vip aveva effettuato una visita da un cardiologo nel mese di luglio ed era anche stata sottoposta ad un trattamento al cuore, anche se nulla faceva ipotizzare una fine così tragica. Si chiamava Vanessa Mancini ed era un’influencer originaria del Brasile, che ha trovato la morte a Manaus.

Il decesso di Vanessa Mancini è avvenuto lo scorso 6 novembre e ad annunciarlo ufficialmente è stata la sua famiglia in un comunicato, diffuso alla stampa. Era conosciuta in tutto il paese sudamericano per la sua vita caratterizzata dallo sfarzo e per la sua passione nel settore della moda. I familiari hanno riferito che “è stata curata dai medici, ma non ha risposto alle cure“. Quindi, il suo cuore si è fermato e non ha mai ripreso a battere.

Su Instagram la 41enne era seguita costantemente da oltre 31mila utenti. Inizialmente si pensava che fosse morta mentre stava appendendo le decorazioni per il Natale, poi in un secondo momento è stato rivelato che si trovasse invece in bagno. Dolore anche da parte del governatore dello stato brasiliano di Acre: “La conoscevamo tutti per il suo senso dell’umorismo e la sua gioia contagiosa”.