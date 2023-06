Pizzicato con la ragazza in un locale ieri, 7 giugno, durante una serata in discoteca trascorsa con gli amici a Formentera. Un video, pubblicato per la prima volta su TikTok, in cui il cantante Damiano David dei Maneskin bacia appassionatamente una ragazza che non è la sua fidanzata. La coppia si è lasciata da qualche giorno come confermato dal cantante in una storia Instagram. Ma si tratta di un’annuncio obbligato.

Il cantante ha dovuto annunciare la rottura dalla fidanzata dopo che sul web era finito un filmato in cui si vede Damiano David, il cantante dei Maneskin, baciarsi in un locale con un’altra ragazza. Quella tra Damiano David e l’influencer Giorgia Soleri sembrava una storia inossidabile ma evidentemente non era così.

Damiano David dei Maneskin bacia un’altra: “Con Giorgia Soleri è finita”

Nelle sue Stories di Instagram, Damiano David ha pubblicato un post in cui ha annunciato la rottura dalla fidanzata, l’infleuncer Giorgia Soleri: “Sono molto dispiaciuto che sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno, quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo”.

Un annuncio obbligato, dicevamo, visto che è arrivato poco dopo la pubblicazione su TikTok di un video in cui Damiano baciava appassionatamente un’altra ragazza in un locale dove si trovava insieme agli altri componenti dei Maneskin. E proprio la giovane pizzicata insieme al cantante è legata al gruppo.

La giovane si chiama Martina Taglienti ed è la migliore amica della bassista dei Maneskin, Victoria De Angelis e del chitarrista Thomas Raggi. Giovanissima, classe 2001 – è nata a Roma il 22 gennaio – Martina è una modella ed è citata anche da Vogue come una delle giovani modelle da tenere d’occhio. La rottura tra Damiano e Giorgia Solei è molto fresca visto che le ultime postate insieme risalgono infatti al 16 maggio sul profilo Instagram di lui e al 12 su quello di lei.