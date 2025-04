Federica Pellegrini è finita al centro di una vera e propria tempesta sui social dopo una dichiarazione in cui l’ex campionessa olimpica ha commentato il recente caso doping di cui è stato protagonista Jannik Sinner, affermando che, a suo avviso, il tennista sarebbe stato trattato in modo privilegiato rispetto ad altri atleti in situazioni simili. “Nel 99% dei casi le autorità si sono comportate diversamente”, ha detto, lasciando intendere che per Sinner le regole sarebbero state applicate con maggiore leggerezza.

Le parole di Federica Pellegrini non sono passate inosservate, anzi, hanno provocato una valanga di reazioni indignate sui social. In un messaggio scritto di suo pugno ha ribadito che non intendeva attaccare Sinner personalmente, ma solo sottolineare un problema più ampio legato alla disparità di trattamento nel mondo dello sport ma la furia dei fan di Jannik non si è fermata e oggi, dopo una nuova notizia, un’altra ondata di critiche ha raggiunto l’ex campionessa olimpica.





Tutto è inziiato dopo che la 18enne Sara Curtis ha stabilito il nuovo record italiano dei 100 stile libero femminili nella terza giornata degli Assoluti Unipol. Allo Stadio del Nuoto di Riccione, Curtis ha vinto la gara con il tempo di 53″01 battendo il precedente primato italiano apparteneva a Federica Pellegrini con 53″18, stabilito il 25 giugno 2016 a Roma.

Il fatto che la nuotatrice abbia battuto il record di Federica Pellegrini ha scatenato i fan di Jannik Sinner sotto ad alcuni post su X che annunciavano l’impresa della giovane nuotatrice azzurra. non ci sono dubbi”, ” non va bene 😁💦”, “Bravissima, complimenti. Jannik”,”Mai tempo e tempismo furono più azzeccati”, “Mi manda Jannik!”, “Dedicato alla Divina sparlante!”, “Daje”, “Grande”, si legge su X, dove molti utenti hanno commentato il post che annunciava il grande risultato di Sara Curtis.

Speriamo sia più veloce ma anche più intelligente della divina ma su quello

non ci sono dubbi.

UNA STELLA, ANZI UN FULMINE! ⚡🇮🇹



Sara Curtis, a 18 anni (classe 2006), stabilisce il nuovo record italiano nei 100 stile libero con un pazzesco 53''01 💥⏱️



Sara Curtis, a 18 anni (classe 2006), stabilisce il nuovo record italiano nei 100 stile libero con un pazzesco 53''01

Un risultato enorme visto che toglie il primato di 53''18 di Federica Pellegrini del Settecolli 2016!

“Non ho parole per quello che ho fatto onestamente. Sapevo di stare bene e di essere in forma ma così sono andata oltre le mie aspettative”, racconta la campionessa europea juniores in carica che stacca anche il pass per i Mondiali. “Ho battuto un mito come Federica, che per noi rappresenta una leggenda”.