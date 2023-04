Notizia fantastica per il pubblico di Canale 5. Due ex Amici sarebbero diventati una coppia o almeno questa è l’indiscrezione che sta girando in queste ore. Il gossip bomba è stato sganciato, dopo la pubblicazione di un paio di foto da parte dei due ragazzi, che hanno fatto emozionare tutti. Fondamentali anche la dedica fatta da lui, che farebbe ipotizzare qualcosa che possa spingersi oltre la semplice amicizia. Ovviamente non ci sono le conferme ufficiali, ma in tanti stanno già sognando ad occhi spalancati.

Grazie ad Amici due ex allievi comporrebbero oggi una coppia. Loro sono stati molto apprezzati nonostante non siano stati in grado di riscuotere gli obiettivi prefissati alla vigilia dell’esperienza tv, ma durante il percorso nella scuola di Maria De Filippi si sono subito voluti un mondo di bene e il loro rapporto si è consolidato mese dopo mese. E ora saremmo giunti ad un ulteriore salto di qualità nel legame, infatti potrebbero esserci ormai fidanzati.

Amici, nata una coppia? Chi sono i due ex allievi

Questi ex alunni di Amici, che potrebbero essere diventati una coppia a tutti gli effetti, si sono fatti vedere anche in passato uno al fianco dell’altra. Ma stavolta c’è stato anche un messaggio molto importante del ballerino, il quale ha scritto su Instagram a corredo delle immagini in compagnia della cantante: “La mia anima gemella“. E a 2 anni di distanza dalla loro conoscenza, la scintilla giusta potrebbe essere scoccata, con Cupido che potrebbe aver realizzato il sogno di entrambi.

Lui è Cristiano La Bozzetta, classe 2000 e originario della città di Catania. Di lui sappiamo che ha un’ottima conoscenza di tre lingue francesi, ovvero il francese, l’inglese e lo spagnolo. Ama la danza sin da quando era un bimbo e ha preso parte all’American Academy. Il giovane aveva conquistato Alessandra Celentano, che aveva puntato fortemente sulle sue abilità artistiche. Ma durante una sfida con Christian Stefanelli aveva perso, uscendo quindi di scena dalla trasmissione di Canale 5.

La presunta fidanzata di Cristiano è Elena Manuele, anche lei concorrente di Amici 21. Classe 2002, nel febbraio dell’anno scorso ha presentato a tutti il primo singolo, che si chiama Confusione. Ama suonare il pianoforte e la chitarra e nel 2018 aveva trionfato a Sanremo Young.