Spettacolare notizia per la coppia vip italiana, infatti è nato il secondo figlio proprio nelle scorse ore. L’annuncio è stato fatto da entrambi sui rispettivi profili social. Scelta la stessa foto così come la medesima didascalia per rivelare a tutti l’arrivo del piccolo Leonardo. Questo parto bis è avvenuto a distanza di poco più di un anno dalla nascita della primogenita Ludovica, che aveva già reso felicissimi i due famosi. Ma ora c’è stata l’ulteriore ciliegina sulla torta.

La coppia vip è parsa molto felice nello scatto per la venuta alla luce del secondo figlio. I fan sono stati avvisati nella giornata di sabato 30 settembre, ma il neonato è nato nella tarda serata del 29 settembre. Tantissimi i famosi che hanno voluto festeggiare con loro, infatti su Instagram c’è stata una valanga di mi piace nonché la pubblicazione di centinaia e centinaia di messaggi, che celebrano questo splendido momento.

Coppia vip italiana festeggia l’arrivo del secondo figlio Leonardo

Questa coppia vip che ha brindato alla nascita del secondo figlio ha annunciato così la lieta notizia: “29-9-23 ore 23:03 il nostro cuore si è riempito di gioia. Benvenuto al mondo piccolo Leonardo. Sei stato un vero campione! La mamma e il babbo ti amano già alla follia“. Lui è un calciatore di Serie A, che ha sposato la bellissima neo madre due anni fa nella meravigliosa città pugliese di Ostuni. Nell’aprile 2022 è nata invece la prima figlia.

Ad essere papà e mamma per la seconda volta sono Stefano Sensi e Giulia Amodio. Tra i vari commenti sono spiccati quelli di Chiara Nasti: “Augurissimiii”, Rosa Perrotta: “Ciao piccolino, auguri ragazzi”, Elisa Visari: “Che gioiaaaa! Tanti auguri”, Cecilia Zagarrigo: “Auguri amoreee” e della società dell’Inter, squadra di appartenenza del giocatore: “Congratulazioni”. Poi tantissimi altri messaggi anche da gente comune, in festa con loro.

Sensi, 28 anni, è tornato in questa stagione ad indossare la casacca nerazzurra, dopo averci già giocato dal 2019 al 2022. Lui è anche stato in passato nel Monza, nella Sampdoria, nel San Marino e nel Cesena. 9 presenze e 3 reti si segnalano anche con la nazionale italiana. Giulia Amodio è invece amante della moda e creatrice di una linea di costumi.