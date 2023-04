Clamoroso, ma vero: due attori italiani non starebbero più insieme e l’annuncio è stato fatto in modo originale. Non stiamo parlando di una vera e propria dichiarazione ufficiale, ma Giacomo Giorgio non avrebbe più una fidanzata. Proprio quest’ultima ha pubblicato un video eloquente, che è stato prontamente commentato dagli utenti. I quali hanno intuito che qualcosa è andato storto e quindi entrambi sarebbero ora single e quindi alla ricerca ancora di un amore definitivo.

Giacomo Giorgio era stato avvistato con la nuova fidanzata, anche lei appunto famosa, quindi c’erano state conferme sulla sua relazione sentimentale. Invece ora l’irreparabile si sarebbe verificato, anche se non sappiamo precisamente quando ci sarebbe stata la rottura. Erano stati beccati, come ricordato dal sito Cosmopolitan, nei pressi di un albergo di Milano e questa era stata ritenuta una prova inconfutabile dell’inizio della storia d’amore. Che ora sarebbe già terminata dopo pochi mesi.

Giacomo Giorgio non avrebbe più una fidanzata: c’è una prova

Il colpo di scena c’è stato qualche giorno fa, in particolare il 5 aprile scorso. Giacomo Giorgio, attore noto per la serie Mare Fuori dove interpreta Ciro, non ha rotto il silenzio, ma la sua (ex) fidanzata ha postato un video sul noto social network TikTok dove ha deciso di fare anche lei uno dei nuovi trend che stanno diventando virali. E ha svelato il motivo che la spinge ad essere ancora una volta single. Quindi, non avrebbe più in corso alcuna liaison sentimentale, ma andiamo a vedere cosa ha detto precisamente e qual è stata la risposta alla sua domanda.

La dolce metà di Giorgio era Beatrice Vendramin, che ha dato vita al trend: “Why I am single?, ovvero: “Perché sono single?“. E la risposta è stata: “Perché non esci mai“. Un modo scherzoso per dire pubblicamente a tutti che è libera da ogni relazione. Già dall’ottobre 2022 si era vociferato dei sentimenti reciproci dei due, poi nel periodo natalizio avevano pubblicato diversi video insieme a conferma del tutto. E ora questo filmato su TikTok di lei che farebbe riferimento alla separazione.

I follower di Beatrice hanno quindi fatto le loro considerazioni personali: “Ma quindi niente più Giacomo?”, “Non sta con Giacomo, mi sento maleee”, “No aspe, come mai single?”, “Ma quindi si è lasciata”, “Quindi ora possiamo puntare tutti Giacomo Giorgio”.