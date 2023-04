Colpo di scena nel mondo vip: una coppia ha finalmente fatto pace dopo la rottura, avvenuta quasi due anni fa. Lei è Camila Cabello, tornata insieme al suo fidanzato. Nonostante avessero comunicato a tutti l’intenzione di vivere vite separate, alla fine si sono rincontrati e riappacificati. Si stava ipotizzando questo ritorno di fiamma da un po’ di tempo, infatti c’era stato un bacio ad un festival musicale, e ora sono anche stati beccati in strada mentre si tenevano per mano come due fidanzati.

Camila Cabello è tornata col fidanzato e possiamo dare questa notizia come sicura. I fan non hanno più dubbi, infatti sono apparsi in rete messaggi molto simili tra di loro. Il più rappresentativo è stato questo: “Sono tornati insieme”. Emozioni a non finire per migliaia e migliaia di persone, che volevano questo reunion sin dal 2021, quando venne ufficializzata la separazione. Ora sono pronti a viversi nuovamente e la speranza di tutti è che non ci saranno più incomprensioni fatali.

Camila Cabello è tornata con il suo fidanzato

Lei aveva annunciato così la rottura con il partner nel novembre di due anni fa: “L’amore che proviamo l’un l’altra come persone è più forte adesso che mai”. Ritenevano congrua la decisione di lasciarsi, eppure il sentimento pare proprio non essersi mai sopito del tutto. Ora Camila Cabello è tornata nuovamente tra le braccia del suo fidanzato famoso, dopo essere stati avvistati in atteggiamenti intimi al Coachella Festival e successivamente mano nella mano nello stato americano della California, nella città di Santa Monica.

Camila Cabello è una cantautrice originaria di Cuba, ma che è stata naturalizzata americana. Il suo ex fidanzato è Shawn Mendes, che ora sarebbe ritornato nella vita di lei. La giovane, nata nel 1997, è diventata celebre dopo la sua presenza a The X Factor Usa, dove arrivò in terza posizione con la sua ex band Fifth Harmony. Poi ha avuto un enorme successo con la canzone Havana, mentre l’anno scorso ha pubblicato l’album Familia, dove è presente il grande brano Bam Bam.

Shawn e Camila ontem em Los Angeles pic.twitter.com/O8lVIZe9qz — Shawn Mendes Brasil | Fan Account (@ShawnMendesBRA) April 20, 2023

Anche Shawn Mendes è un cantautore ed è nato in Canada. Nato nel 1998, ha avuto notorietà soprattutto nel 2017 riuscendo a far issare al primo posto tre sue canzoni nella classifica Billboard Adult Contemporary. Con la Cabello ha cantato Señorita, proposta a tutti nel 2019.