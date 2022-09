Splendida notizia per i fan della cantante Dua Lipa, che avrebbe trovato un nuovo fidanzato. La notizia non è ancora stata confermata in via ufficiale dalla giovane, ma le foto eloquenti pubblicate dal Daily Mail fanno immaginare che tra di loro ci sia ben altro che una semplice amicizia. I due, che sembrano davvero una coppia a tutti gli effetti, sono stati immortalati dai paparazzi in seguito ad una cena decisamente a lume di candela e che non lascerebbe spazio ad altre ricostruzioni, se non a quella che sia nato un nuovo amore.

Dunque, Dua Lipa avrebbe trovato un nuovo fidanzato e lui è molto conosciuto e apprezzato. A luglio grande paura invece ad un suo concerto. La deflagrazione di alcuni fuochi d’artificio ha creato un vero e proprio caos e si sono segnalate anche situazioni non gradevoli per lo stato di salute di alcuni partecipanti, che sono rimasti vittime del clamoroso episodio. TMZ ha fatto sapere che tre persone hanno riportato delle ferite durante quel momento da incubo, che ovviamente avrebbe potuto provocare anche conseguenze ben peggiori.

Dua Lipa, nuovo fidanzato: è lo showman Trevor Noah

Precisamente Dua Lipa ha trascorso una serata romantica con quello che sarebbe il nuovo fidanzato negli Stati Uniti d’America, nella città di New York. Il Daily Mail ha anche fatto sapere che questa coppia sarebbe nata già un po’ di tempo fa. Erano nel ristorante East Village e non sono proprio riusciti a resistere, quindi hanno cominciato a scambiarsi dei fantastici abbracci e anche dei baci. La relazione sarebbe iniziata dopo la partecipazione di lei ai Grammy. E alla conduzione c’era il nuovo presunto partner.

Dua Lipa avrebbe iniziato una love story con il conduttore televisivo, attore e comico Trevor Noah di 38 anni. Lei ha invece 27 anni e in passato è stata legata sentimentalmente al fotomodello Isaac Crew. Inoltre, avrebbe avuto dei brevi rapporti, che però non sono stati mai confermati ufficialmente, con Calvin Harris e il calciatore Marcos Asensio. Poi aveva iniziato una storia con Anwar Hadid e con quest’ultimo la separazione è avvenuta alla fine dell’anno scorso e non si è saputo più altro sulla sua vita privata.

Dua Lipa, 27, and Trevor Noah, 38, spark romance rumors as they're seen KISSING after dinner in NYC https://t.co/KqO4GoaORE — Daily Mail US (@DailyMail) September 29, 2022

Trevor Noah è originario del Sudafrica e ha conquistato diversi premi come il Primetime Emmy Awards. Per quanto concerne la sua vita privata, si è lasciato nel maggio scorso con la sua ormai ex fidanzata Minka Kelly, che lavora come modella. E ora potrebbe aver ritrovato l’amore con la cantante Dua Lipa.