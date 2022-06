Beccati insieme in discoteca. Clamoroso quanto è accaduto in queste ore e che sta mandando in visibilio i fan. Un incontro inaspettato tra i due vip in questione, che sono per l’esattezza la cantante Dua Lipa e Aròn Piper, l’attore famoso per aver preso parte alla serie Netflix Élite. Non è stato solo un avvistamento neutro, ma ci sono state delle prove pubblicate online, visto che un breve filmato dei due è stato immediatamente postato in rete ed è diventato subito virale.

Dua Lipa e Aròn Piper insieme? I due non hanno ancora commentato, ma ci sono stati dei gesti particolari ad aver ipotizzato tutto questo. Di Dua Lipa sappiamo che si è lasciata con Anwar Hadid l’anno scorso. Ad anticipare la notizia della loro rottura è stato il giornale inglese ‘Sun’, che è riuscito a contattare delle persone vicine ad entrambi. E tra l’altro la distanza avrebbe provocato stress ai due cantanti, che hanno compreso che non si potesse più andare avanti così. Ma vediamo ora cosa starebbe succedendo.





Dua Lipa e Aròn Piper stanno insieme? Il video in discoteca

Nel corso della nottata appena trascorsa, una cosa è sicura al 100%: Dua Lipa e Aròn Piper erano insieme perché sono stati subito riconosciuti in discoteca. Si trovavano esattamente in Spagna, nella capitale Madrid, e hanno ballato in maniera sfrenata. Innanzitutto è stato possibile osservare nel video di breve durata conversazioni molto intense tra la cantante e l’attore nonché un atteggiamento, che faceva presagire grande divertimento. E poi pare ci sia stata la prova del nove.

Stando ad alcuni utenti, Dua Lipa e Aròn Piper sarebbero anche andati oltre un semplice dialogo tra due amici. Infatti, ci sarebbe anche stato un bacio nonostante dal filmato non sia possibile stabilirlo con certezza. Se questa voce fosse confermata, saremmo davvero in presenza di una nuova coppia vip. L’entusiasmo dei fan di entrambi è comunque ai massimi livelli e praticamente tutti sarebbero favorevoli all’inizio di questa possibile straordinaria relazione sentimentale.

dua lipa e aron piper insieme?????? pic.twitter.com/XFeD2Oh1JA — ᴬ (@vivoinparanoia) June 4, 2022

Dua Lipa, classe 1995, è una cantante inglese ma di etnia kosovaro-albanese e nel corso della sua carriera da cantante è già riuscita a vincere tre Grammy e sei BRIT Award. Dal 2017 è anche testimonial della casa di moda italiana Patrizia Pepe. Aròn Piper, classe 1997, è anche cantante ma è come attore che è arrivato alla ribalta grazie al suo personaggio Ander Munoz nella serie Élite, diventata nota praticamente in tutto il mondo.

