“Si sono detti addio”. Amore finito per la famosa coppia di belli: due anni insieme, poi la rottura

Purtroppo il sogno è finito. Secondo fonti vicinissime alla coppia vip, i due non stanno più insieme. La rottura non è stata ufficializzata dai diretti interessati, ma ormai sembra proprio che non ci siano dubbi. La loro relazione sentimentale era cominciata due anni fa, quindi nel 2019, e tutti erano impazziti quando era stata comunicata la notizia. Oltre ad essere famosissimi, sono di una bellezza straordinaria e insieme componevano una coppia davvero ammirata in ogni parte del mondo. Ma la scintilla si è spenta.

Sono ormai due mesi che i due non si vedono più in giro, quindi si tratta di un ulteriore indizio che fa presagire il peggio. Ma ci sono altre indiscrezioni molto forti che fanno riferimento anche alle motivazioni, che li avrebbero spinti a separare le loro strade. Innanzitutto, ormai la storia d’amore pare non funzionasse nel migliore dei modi perché erano costretti a viverla a chilometri di distanza. Lei, che è una cantante, è stata a lungo nella città di Los Angeles, mentre lui a New York nella sua abitazione.

In particolare, la bravissima artista è a Los Angeles perché sta mettendo a punto un album, che uscirà nelle prossime settimane. Anche lui è un cantante, ma oltre a fare questo mestiere è un modello ed è inoltre noto per essere il fratello di una supermodella. Ad anticipare la notizia della loro rottura è stato il giornale inglese ‘Sun’, che è riuscito a contattare delle persone vicine ad entrambi. E tra l’altro la distanza avrebbe provocato stress ai due cantanti, che hanno compreso che non si potesse più andare avanti così.





Ad essersi detti addio sarebbero stati Dua Lipa e Anwar Hadid, quest’ultimo fratello di Gigi e Bella Hadid. Dua Lipa e l’ormai ex partner sono stati costretti a sobbarcarsi lunghi viaggi per incontrarsi e alla lunga si sono stancati di questa situazione. Si era vociferato di una pausa di riflessione, ma il sito ‘Deux Moi’ ha invece affermato con assoluta certezza che si siano lasciati definitivamente. In attesa di conferme ufficiali da parte dei due, non sembrano esserci possibilità di dietrofront da parte dei due ragazzi.

Dua Lipa, classe 1995, è nata nella città di Londra e nel corso della sua ancora giovane carriera musicale ha già vinto tre Grammy e cinque BRIT Award. Il suo secondo lavoro ‘Future Nostalgia’ del 2020 ha ottenuto il primo posto dopo appena sette giorni nella classifica inglese degli album. Fondamentali le sue canzoni ‘Physical’, ‘Levitating’, ‘Don’t Start Now’ e ‘Break My Heart’.