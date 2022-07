Dua Lipa in abito da sposa e subito i suoi follower si sono letteralmente scatenati. Ovviamente, come spesso succede, non c’è stato un plebiscito nei suoi confronti ma commenti decisamente discordanti. A sorpresa ha pubblicato diverse immagini con il vestito nuziale e subito tutti sono andati a caccia di risposte e dunque di ragioni che l’hanno portata a scegliere quel look. Qualcosa si è saputo, ma forse nemmeno lei si sarebbe aspettata di dover assistere a numerosi messaggi di critiche.

Dua Lipa in abito da sposa e il web ‘esplode’. Della cantante si era parlato poco più di un mese fa per un fatto sentimentale. Dua Lipa insieme ad Aròn Piper in discoteca. I due sarebbero anche andati oltre un semplice dialogo tra due amici. Infatti, ci sarebbe anche stato un bacio nonostante dal filmato non sia possibile stabilirlo con certezza. Se questa voce fosse confermata, saremmo davvero in presenza di una nuova coppia vip. L’entusiasmo dei fan di entrambi è comunque ai massimi livelli, ma non ci sono mai state conferme.





Dua Lipa in abito da sposa: le reazioni dei follower

Dua Lipa in abito da sposa e tutti impazziti, in un senso o nell’altro. L’artista ha sempre utilizzato degli outfit molto particolari, che hanno sempre fatto discutere, ma il vestito di pizzo usato per le nozze ha superato ogni aspettativa. Il sito Leggo ha anche ricordato una sua affermazione, rilasciata tempo fa sui look: “Voglio che i fan ricordino i miei spettacoli dagli abiti che indosso, e ogni volta cerco di essere diversa”. Ma andiamo a vedere insieme quali messaggi sono stati inviati alla cantante 26enne.

Dua Lipa ha scritto: “Wedding Season”, quindi ha fatto intendere che sarebbe stata invitata e avrebbe quindi partecipato ad un matrimonio. Ma il colore scelto per la ricorrenza non ha convinto tutti, essendo bianco. C’è chi ha scritto: “Ma no, è lilla”, Sì, il bianco è sempre il migliore”. Chi l’ha criticato ha aggiunto: “Il vestito bianco, ma non è il tuo matrimonio. Fa rabbrividire”, “Se è il tuo matrimonio, dovresti smetterla, se non è il tuo perché sei vestita col colore bianco?”. Chissà se lei risponderà.

Dua Lipa è una cantante britannica che è di etnia kosovaro-albanese. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti musicali nel corso della sua carriera già sfavillante, nonostante la sua giovane età. I suoi singoli più famosi sono indubbiamente Levitating, Break My Heart, Physical e Don’t Start Now. E ora questa polemica clamorosa, che l’ha travolta in maniera davvero inaspettata.

