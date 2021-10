“I nostri cuori stanno esplodendo di gioia ora che diamo il benvenuto al nostro piccolo ragazzo napoletano”. Con questo annuncio, apparso sotto a un tenero video che ripercorre queste prime tappe della gravidanza – dalla notizia di essere incinta al classico test fino all’ecografia – la coppia vip fa sapere di essere in dolce attesa. Primo figlio in arrivo e una marea di messaggi sotto alla clip, che mostra anche come nel corso dell’estate la coppia abbia ricevuto i complimenti di amici, affetti più cari.

E infatti il futuro papà nello scatto in cui legge l’esito del referto ha ancora sulla spalla sinistra il cerotto applicatogli dopo l’operazione subita a luglio e che lo ha costretto a saltare il primo mese di campionato. Dries Mertens, attaccante belga in forza al Napoli, e la moglie Kat Kherkhofs sono al settimo cielo e poco fa hanno voluto condividere anche con i fan la bella notizia.

Dries Mertens presto papà per la prima volta

A corredo del post diffuso su Instagram dalla moglie del calciatore si scopre che sono trascorse 18 settimane da quando hanno scoperto la lieta novella, dunque il primo erede di Dries Mertens nascerà a marzo 2022. Nel video c’è anche un indizio sul nome, che è inciso sull’etichetta di una bottiglia di vino con tanto di cicogna con in bocca il fagotto contenente un bebè.





“Baby Ciro”, si legge. Dunque al primo figlio della punta belga a quanto pare verrà dato un nome molto diffuso a Napoli e in Campania, terra alla quale Mertens è legato dal 2013 e con cui ha ha instaurato un amore incredibile. Del resto “Ciro” è anche il nome che i tifosi e i compagni hanno dato allo stesso attaccante del Napoli.

Dries Mertens è un idolo per i fan azzurri. Classe 1987 e sposato con Kat Kherkhofs dal 2015, è arrivato al Napoli dal Psv, e finora ha giocato 364 partite e segnato 135 gol. E ora è festa grande in casa per l’arrivo del primo figlio. L’annuncio è arrivato proprio dopo il match del Maradona tra Napoli e Bologna, finito 3 a 0.