“È stata un’avventura arrivare qui”. Inizia così il post in cui il volto della tv annuncia che presto diventerà papà. Dopo due anni a provare a realizzare il sogno di diventare genitori, ricorrendo prima all’inseminazione intrauterina poi alla fecondazione in vitro, la coppia aspetta un bambino.

E l’annuncio, corredato dalle prime foto col pancino appena visibile, arriva su Instagram accompagnato da un messaggio di incoraggiamento verso chi in questo momento sta lottando questa stessa battaglia. Perché “Lo sappiamo che non siamo soli in questa esperienza e che tutti affrontano delle sfide lungo il loro cammino”, scrive poi Drew Scott, protagonista del noto show Fratelli in affari.

Drew Scott presto papà: la moglie è incinta

“Quando abbiamo intrapreso questo percorso, abbiamo provato grande riconoscenza per i dottori con cui abbiamo avuto la fortuna di lavorare. Oltre alla famiglia e agli amici che ci hanno sostenuto, condividendo con noi le loro storie o semplicemente standoci accanto. Hanno fatto in modo che un momento in cui ci sentivamo sopraffatti, diventasse più facile da gestire”.





“Speriamo che leggendo queste righe, qualcuno di voi si senta meno solo, qualunque sia il percorso che sta affrontando”, conclude Drew Scott, agente immobiliare e volto del programma Fratelli in affari dove, insieme al fratello Jonathan si occupa dell’acquisto di immobili e della loro ristrutturazione, che pubblica anche due foto con la moglie Linda Phan.

I due si sono conosciuti nel 2010 alla Toronto Fashion Week e 8 anni dopo sono diventati marito e moglie. Da subito hanno provato ad allargare la famiglia. E dopo i problemi ad agosto è arrivata la bella notizia, annunciata poco più di tre mesi più tardi: “Linda è incinta”, ha fatto sapere Drew Scott nel podcast che racconta la sua vita di coppia, aggiungendo che il bebè è stato concepito con il metodo della fecondazione in vitro e nascerà a maggio 2022.