Il drammatico annuncio di Michela Murgia sul suo stato di salute. La famosa scrittrice è malata, lo avevamo raccontato qualche tempo fa, ma solo ultimamente la donna ha ammesso che sta per perdere la terribile battaglia contro il cancro. La Murgia infatti ha dichiarato alla stampa di essere malata di tumore al quarto stadio con metastasi alle ossa, ai polmoni e al cervello. La donna quindi aveva affermato con certezza che si trova ad uno stadio terminare della terribile malattia e aveva quindi avvertito i suoi fan che il tempo che le rimane da vivere è limitato.

È per questo che Michela Murgia cerca di dosare con parsimonia le uscite pubbliche e non solo, per stare il più possibile insieme alla sua famiglia. L’ultima notizia è lei stessa a lanciarla e i fan chiaramente non l’hanno presa benissimo. La famosa scrittrice ha infatti dichiarato che d’ora in poi non farà più uscite pubbliche.





La drammaturga lo ha annunciato ai suoi follower di Instagram direttamente sul treno, mentre era di ritorno da Torino dopo un incontro su Fernanda Pivano nell’ambito Archivissima. “Sto tornando a casa da quella che era l’ultima uscita pubblica – racconta Michela Murgia sui social – che conto di fare per i prossimi sei mesi. Grazie degli inviti che mi state facendo. Non ho le forze né il tempo per accettarli, il mio prossimo tempo è per chi amo”.

E ancora: “Non farò neanche presentazioni di Tre Ciotole (il suo ultimo libro) Ma Libri Mondadori ha pensato di fare per me una cosa speciale, una ristampa di 5.000 copie autografe, andranno in tutte le librerie italiane. Grazie a voi che state amando questo libro oltre ogni speranza”. La scrittrice Michela Murgia ha dichiarato di avere questo terribile cancro nello stadio terminale durante un’intervista al Corriere della Sera.

In molti sapevano già che la donna era malata, ma molti speravano che oramai il tumore fosse solo un terribile ricordo. Dopo l’intervista la Murgia ha quindi deciso di raccontarsi senza filtri sui social. La donna si è quindi fatta riprendere durante quel famoso e doloroso taglio di capelli in diretta e ora con questo annuncio pubblico. Ora molti si chiedono se vedranno più la Murgia, magari in collegamento tv da casa sua. Ma nessuno lo sa con certezza.

