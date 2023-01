Dichiarazioni scioccanti da parte della famosissima attrice, che ha deciso di tirare fuori un fatto orrendo che l’ha vista purtroppo protagonista. Brooke Shields è stata violentata e ora ha avuto la forza di raccontarlo apertamente e pubblicamente. Durante la sua partecipazione al Sundance Festival, ha voluto rilasciare questa importante testimonianza, sicuramente nella speranza che altre donne possano essere aiutate da lei. Non è stato facile per lei affrontare questa vicenda, ma adesso se l’è sentita di farlo.

Una storia agghiacciante quella vissuta da Brooke Shields, che è stata dunque violentata da un uomo, che le ha scosso inevitabilmente la sua vinta in negativo. Dimenticare quei momenti è praticamente impossibile, ma fortunatamente è stata in grado di reagire e andare ugualmente avanti nonostante il dolore. Poi ha potuto proseguire in maniera egregia la sua carriera e ancora oggi è una delle attrici maggiormente apprezzate a livello internazionale. Ma questa sua confessione fa tanto riflettere.

Brooke Shields è stata violentata: il racconto choc

Una terribile vicenda quella che ha visto coinvolta Brooke Shields, violentata senza alcuna pietà da una persona agli albori della sua straordinaria carriera da attrice. Fino ad ora non aveva mai parlato di tutto questo, ma ora durante il Sundance Festival ha esclamato: “Sono stata stuprata all’inizio della mia carriera, quest’uomo uscì completamente nudo dal bagno di un hotel. Lo avevo incontrato per discutere la partecipazione al casting per un nuovo film. Mi invitò in stanza per chiamarmi un taxi, ma non andò così”. Non ha voluto rivelare il nome dello stupratore.

Poi Shields ha aggiunto: “Fui presa dal panico e pensai solo di sopravvivere. Fu come una bagarre, avevo paura di soffocare o qualcosa del genere. Non sono riuscita ad opporre resistenza perché ero assolutamente congelata. Pensavo che il mio no dovesse essere sufficiente, pensai solo a sopravvivere e venirne fuori. Poi chiamai il mio amico Gavin de Becker che mi disse chiaramente che avevo subito uno stupro”. Brooke ha oggi 57 anni. Nata a New York, non è solo una grande attrice ma anche una modella.

Il successo per Brooke Shields è arrivato negli anni Ottanta grazie al film Laguna blu. Qui erano presenti delle scene di nudo insieme all’attore Chrisstopher Atkins. Poi è ricordata anche per la pellicola Amore senza fine. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata sposata con l’ex tennista Andre Agassi. Dal 2001 si è unita in matrimonio con Chris Henchy e ha avuto due figli grazie all’inseminazione artificiale.