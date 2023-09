Grande commozione durante un importante evento alla presenza di diversi vip, quando l’attrice è scoppiata in lacrime. Tutti ovviamente hanno subito pensato alla sua salute, infatti da ormai diversi anni è costretta a combattere giorno dopo giorno contro una grave malattia. Ha sempre reagito con grande forza e determinazione, ma inevitabilmente ci sono stati momenti di sconforto. Mentre in questa occasione si è emozionata per l’affetto dei suoi fan.

L’attrice è finita tra le lacrime perché si è soffermata sulla sua salute e per lei non è mai semplice occuparsene senza avere contraccolpi psicologici. Ha avuto applausi scroscianti dal pubblico presente e questo le ha permesso di essere felice, ma allo stesso tempo angosciata per le sue condizioni che mutano continuamente. Solo tre mesi fa aveva fatto un aggiornamento, ammettendo che il suo cancro fosse sempre più serio.

L’attrice in lacrime per la sua salute: “Lotto per non morire”

A giugno l’attrice, scoppiata in lacrime pochi giorni fa, aveva parlato così del suo stato di salute: “Il 5 gennaio la mia tac ha mostrato metastasi nel mio cervello. Il video mostrava il processo per adattarsi alla maschera che si indossa durante le radiazioni al cervello. Il 12 gennaio ha avuto luogo il primo ciclo di radiazioni. La mia paura in questa clip è evidente. Sono estremamente claustrofobica e in più ci sono molte cose che stanno accadendo nella mia vita”.

Parliamo di Shannen Doherty, che ha pianto durante il 90s Con di Tampa. Dopo aver avuto un’acclamazione totale le lacrime sono scese copiose e ha dichiarato: “Grazie mille, scusate per le lacrime. Ragazzi, sapete quanto mi piace piangere e lo faccio costantemente. Ma vi ringrazio davvero. Lotto per la mia vita e lo faccio ogni giorno. Non sono solo brava a piangere. L’altra mia professione è fidanzarmi, sposarmi e poi divorziare, e lo sto facendo molto bene come vedete”.

#ShannenDoherty got emotional after receiving a standing ovation at 90s Con in Tampa, FL 🤍⁠ pic.twitter.com/SeTqRgruxM — Access Hollywood (@accesshollywood) September 18, 2023

Shannen Doherty, 52 anni, è famosa per aver preso parte a Beverly Hills 90210 e Streghe. L’annuncio del suo tumore al seno avvenne nel 2015, poi 2 anni dopo disse di essere guarita. Ma nel 2020 è tornato ed era già al quarto stadio. Ormai da 8 anni lotta instancabilmente affinché possa restare in vita.