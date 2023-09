“Credo sinceramente che ogni bambino sia un miracolo, ma sì, abbiamo avuto delle difficoltà”. Così il volto della televisione ha annunciato l’arrivo del primo figlio, un figlio tanto desiderato che è arrivato dopo un periodo molto difficile per lei e per il marito. “Penso che ci siamo impegnati come la maggior parte, pensando che il nostro piccolo sarebbe arrivato subito, ma così non è stato”.

La coppia si è quindi affidata a molti specialisti e si è sottoposta a delle cure per la fertilità. L’annuncio della gravidanza è stata data sui social con una foto che mostrava lei e il marito abbracciati su un balcone mentre lui accarezza dolcemente il pancione: “Il nostro piccolo miracolo”, la caption scelta dalla coppia a corredo della foto di famiglia.

Leggi anche: “È incinta davvero”. Voci confermate sulla super famosa: si è presentata così all’evento





Lucy Watson di Made in Chelsea è incinta

“Abbiamo visitato molti specialisti negli ultimi anni e ci sono stati momenti in cui non ero sicura che questo sarebbe potuto accadere a noi. Sappiamo che ci sono persone che lottano per avere un figlio e voglio dire che sono vicina a tutti loro e che comprendo bene il loro dolore”, ha scritto Lucy Watson sulla box di Instagram che ha aperto per chiacchierare con i suoi fan.

Lucy Watson, 32 anni, è diventata famosa per la prima volta nel 2012 dopo essersi unita al cast di Made in Chelsea, la serie in onda su Netflix che segue le vite e gli amori di un gruppo di ventenni dell’alta società che abitano nei più esclusivi quartieri di Londra. “Mi sono resa conto che non potevo davvero avere una relazione felice in quello show”, ha detto nel gennaio 2023.

La coppia si è conosciuta proprio durante le riprese di Made in Chelsea nel 2015 ma si sono fidanzati nel 2020 ed entrambi hanno lasciato il programma per perseguire altri progetti. La coppia ha appena festeggiato il secondo anniversario di matrimonio e il 12 settembre Lucy ha celebrato la giornata condividendo una splendida foto della loro cerimonia in Grecia: “2 anni sposati con te. Grata”, ha scritto sui social. La nascita del bimbo è prevista per la fine di febbraio e gli inizi di marzo ma al momento la coppia non sa ancora se sarà un maschietto o una femminuccia.