“Mi sono innamorata di lei, per questo motivo ho deciso di mettere fine alla storia con mio marito”. A distanza di un anno dalla separazione la famosa vip fa coming out e rivela pubblicamente quali sono le reali cause del suo divorzio. L’attrice amata e seguita da tantissimi fan si è follemente innamorata di un’altra donna con la quale ha iniziato una nuova relazione. Le due adesso stanno felicemente insieme. E lei dopo tante sofferenze è tornata serena.

Questo personaggio è anche una icona della bella bellezza femminile. Oltre che per i successi in campo artistico, in passato conquistò spesso le copertine di giornali e magazine per questioni di gossip. Alle spalle ha due matrimoni. Il primo con un altro personaggio famoso, solo pochi mesi. Il secondo matrimonio con un uomo di affari è durato un po’ di più a lungo ma il finale è stato lo stesso: la splendida proposta sul Lago di Como, poi il sì e il divorzio.

L’attrice famosa fa coming out dopo il divorzio: “Ecco chi è la donna per la quale ho lasciato mio marito”

Si parla della dell’attrice americana Sophia Anna Bush, famosa per aver interpretato il ruolo di Brooke Davis nella serie televisiva statunitense One Tree Hill ed ex moglie dell’attore Chad Michael Murray prima e di Grant Huges poi. Bush ha raccontato nell’ultimo numero della rivista Glamour come ha scoperto di essere una queer e ha svelato chi la sua attuale compagna.

“Nell’aprile del 2022 ero davvero sull’orlo di dire basta e mettere fine al mio matrimonio. Però, invece di scappare, ho raddoppiato i miei sforzi di apparire come una moglie perfetta. Quello che adesso è il mio ex marito ha pubblicato un dolcissimo tributo su Instagram per il nostro anniversario. Non appena l’ho visto, sono impallidita. Mi sono seduta, calmata e ho scelto una foto. Ho premuto ‘pubblica’. Poi sono andata in bagno e ho vomitato“.

Bush racconta di aver fatto ogni tentativo il possibile per salvare il suo secondo matrimonio, anche provare ad avere un figlio che non è mai arrivato. Poi la decisione di iscriversi a un gruppo di donne che condividevano lo stesso problema. “Sembrava che ogni settimana aumentassimo, eravamo sempre di più, tra cui l’ex giocatrice di calcio Ashlyn Harris, che in quel momento stava affrontando il difficile divorzio con sua moglie. Non pensavo di trovare l’amore in questo gruppo di supporto. Non so come altro dirlo, se non che non l’ho visto… finché non l’ho visto”.

“Innamorarmi di lei – ha aggiunto Bush – ha guarito alcune mie ferite di quando ero giovane e mi ha riavvicinata a mia mamma. E ora posso amarla. Quanto sono fortunata? La comunità queer mi ha mostrato così tanto rispetto, amore e mi ha dato sicurezza e, dopo essere stata un’alleata per tutta la vita, è stato un po’ come tornare a casa”.