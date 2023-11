La fampsa cantante italiana, Donatella Rettore, è stata sottoposta ad un’operazione chirurgica e, subito dopo che l’intervento è terminato, ha deciso di girare un video pubblicato su Instagram. I suoi fan l’hanno trovata sicuramente in condizioni non ottimali, infatti la sua voce era decisamente stanca e non tutti hanno compreso bene cosa avesse detto la donna, anche a causa della presenza della mascherina chirurgica, che deve essere ancora indossata all’interno dell’ospedale.

La cantante italiana doveva necessariamente fare questa operazione, a causa di problemi di salute non più risolvibili senza l’intervento. I medici hanno ritenuto fondamentale intervenire chirurgicamente e gli effetti dell’anestesia si sono immediatamente notati. Lei non è riuscita a dire molto nel breve filmato, ma ha scritto una didascalia che ha chiarito esattamente per quale ragione è stata costretta a finire sotto i ferri nelle ultime ore.

Cantante italiana costretta ad un’operazione: cosa ha avuto

Come riferito dal sito Gossip, la voce della cantante italiana in seguito all’operazione è sembrata essere impastata. Alcuni follower dell’artista hanno ammesso di non aver capito perfettamente il messaggio verbale inviato da lei, ma un utente ha fatto una sorta di traduzione e si è compreso quindi tutto. Lei ha voluto chiamare i suoi cani, infatti ne ha tre, che erano quindi sicuramente nelle vicinanze della paroliera.

Ad essere stata operata è Donatella Rettore, che ha scritto: “Intervento al tunnel carpale terminato… E adesso la convalescenza“. Mentre una fan dell’artista 68enne ha riportato le parole esatte proferite nel video: “Anche la mamma sta male, Collins vieni da me, Collins. Coco, bello Coco, adesso non puoi più tirarmi col guinzaglio Coco”. La cantante si è mostrata seduta e con addosso la coperta isotermica, che serve a tenere stabile la temperatura corporea.

L’operazione al tunnel carpale si rende necessaria perché permette la decompressione del nervo mediano nei pazienti che soffrono della sindrome del tunnel carpale. I sintomi principali sono: dolore, formicolio, intorpidimento a polso, mano e dita. Non c’è bisogno di essere ricoverati dopo l’intervento, quindi le dimissioni dei dottori si registrano poche ore dopo.