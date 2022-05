“Finisce qui”. Donatella Rettore, addio alla musica a sorpresa. “Ora inizia una nuova vita”

Donatella Rettore, l’annuncio a sorpresa sull’addio. Ben 66 anni di vita e di carriera. La cantante iconica della musica italiana è reduce da un altro grande successo, quello avvenuto sul palcoscenico del Festival di Sanremo, con un brano denso di ritmo ed energia dal titolo “Chimica”. E poi? Questa la notizia che sconcerta i fan.

Donatella Rettore, iconica figura del panorama artistico e musicale italiano, che con uno stile del tutto originale ma anche altamente ironico, è stata una delle prime artiste a fare della propria immagine un canale comunicativo e rivoluzionario, oltre che ‘provocatorio’. Un annuncio su Facebook sopraggiunto dopo anni di carriera, ha lasciato i fan senza parole.





Nel caso di Donatella Rettore l’età ha poco a che fare con quanto annunciato. E in discussione pare non esserci solo la musica in sè, ma anche qualcosa di più profondo e personale: la passione, scintilla che anima ogni genio artistico. Un addio alla musica o un ‘arrivederci’? La decisione sembra definitiva. (Sanremo, “così non è giusto”).

Queste le parole di Donatella Rettore sopraggiunte sul profilo social della cantante: “Non mi diverto più, anzi: la musica che gira mi fa venire l’otite”. Incipit che senza dubbio lascia con il fiato sospeso circa il ritiro dalla scena della cantante.

“Quello che vogliono da me sono canzoni che streammino”, aggiunge Donatella Rettore per poi sottolineare: “Ho amato e sofferto, gioito, pianto, vinto e perso. Ora sono in un momento d’oro: disco di platino, nona vendita negli album. Perfetto, lascio con il sole in fronte e non con la conda tra le gambe. Sono una donna di spettacolo, continuerò”.

Il messaggio di Donatella Rettore si conclude così: “Organizzerò feste da sballo, in fondo questa figura un po’ manca nel nostro ambiente e canterò quando mi andrà le mie canzoni, in fondo sono stata una cantautrice. Può darsi che per l’estate esca un singolo, ma se non accadrà stic****”.

