Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Dopo momenti anche di difficoltà, il vip italiano è diventato papà per la terza volta. La sua dolce metà Pamela è infatti stata contagiata dal coronavirus, ma nonostante tutto è stata in grado di portare a termine la gravidanza e di concedersi una gioia immensa. Bellissime le parole di suo marito, che ha deciso di postare un’immagine di famiglia e di scrivere un messaggio che è entrato decisamente nel cuore, non solo della coniuge, ma di tutti i follower.

L’uomo ha infatti postato sul noto social network Instagram: “Ancora una volta hai dimostrato quanto sei forte amore mio.. affrontare un parto da positiva e da sola non è facile ma tu sei stata una forza della natura.. finalmente Alice è con noi. Giustamente essendo una femminuccia te l’ha fatta sudare un po’.. dispiace tantissimo non essere lì accanto a te e non vedo l’ora di avervi qui.. benvenuta piccola principessa.. papà ti aspetta a braccia aperte”. Ed è arrivato anche il messaggio della mamma.

La moglie di lui, che è un calciatore di Serie A, Pamela Chioccioli, ha scritto sul suo profilo: “Posso solo dire che il tunnel più buio della mia vita oggi vede la luce più meravigliosa. Alice 3,890 kg di vitellona e 53 cm di stangona! Lei è ancora sofferente, sotto ossigeno, io sono direi abbastanza distrutta. Vi leggo con calma, siete tanti, tantissimi. Grazie dell’affetto e del calore. Il mio pensiero più grande va a casa dai miei bimbi entrambi positivi. E a mio marito, la mia forza. Ti ho sentito vicino anche da lontano”.





Ad essere diventato nuovamente papà, dopo la nascita di due figli maschi, è stato il capitano del Genoa, Domenico Criscito. Un parto tutt’altro che agevole per la moglie, costretta a combattere con il Covid. Dopo otto anni di distanza dalla venuta alla luce del secondo figlio di Domenico Criscito, i due hanno comunque potuto festeggiare questo evento seppur da lontano. Tra i primi a commentare la notizia ci ha pensato l’attaccante del Napoli e della Nazionale azzurra, Lorenzo Insigne: “Auguri fratello, vi voglio bene”.

Domenico Criscito è sposato con Pamela Chioccioli dal 2009 e hanno avuto, prima di Alice, due figli: il primogenito Alfredo e Alessandro. Per quanto riguarda la sua carriera da calciatore, gioca nelle fila del Genoa dal 2018, anche se aveva indossato la casacca rossoblù anche dal 2008 al 2011, nella stagione 2006-2007 e dal 2002 al 2004. Da segnalare anche esperienze con la Juventus e lo Zenit San Pietroburgo.