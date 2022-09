Domenico Acerenza e Nicoletta Cerrone si sposano. Il nuotatore medaglia d’oro nella 10 km di fondo in acque libere agli Europei di Roma e la compagna hanno fatto il grande annuncio su Instagram. Nella foto i due innamorati si baciano sotto un mare di coriandoli. Hanno voluto far sapere così che presto, il 28 dicembre, coroneranno il loro sogno d’amore con la promessa più importante. Non a caso il post è corredato dalla parola “Promise”.

Nicoletta Cerrone tiene in mano il bouquet che nel giorno della matrimonio lancerà alle damigelle. Ma chi è Nicoletta Cerrone? Mentre su Domenico Acerenza sappiamo che è un affermato campione di nuoto sulla fidanzata non si conosce molto. Andiamo quindi a sbirciare sul suo profilo Instagram per scoprire che intanto la ragazza segue sempre la sua dolce metà in giro per il mondo alle sue gare. Amante del mare sono numerose le foto in cui compare con il suo Domenico.





L’annuncio e la location del matrimonio

Domenico Acerenza e Nicoletta Cerrone si sposeranno il 28 dicembre a Villa Arcobaleno Ricevimenti, Contrada Ruota 9, in Basilicata. I due vogliono fare le cose in grande e pensate che il loro matrimonio ha perfino un sito dove verranno presumibilmente caricate le foto dell’indimenticabile giornata.

Domenico Acerenza, classe ’95, è nato a Potenza ma è originario di Sasso di Castaldo. Nel 2019 ai mondiali di Gwangju ha vinto la medaglia d’argento in squadra con Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi e Gregorio Paltrinieri nella 5km in acque libere. Stesso risultato nella 10 km in acque libere dei mondiali di Budapest, argento dietro Gregorio Paltrinieri. In quell’occasione Nicoletta Cerrone pubblica un post con dedica: “Bye Budapest, Tu sei stata un’emozione infinita, grazie Domenico che hai reso tutto più bello”.

Come detto non si sa molto di Nicoletta Cerrone. Sul suo profilo ci sono scatti con il suo cane, selfie allo specchio e foto in giro per il mondo. Una ragazza semplice, molto legata alla famiglia e ai valori dell’amicizia e dell’amore. Che i due si sarebbero sposati lo aveva svelato già Domenico Acerenza quando in una recente intervista aveva dedicato la vittoria “alla mia futura moglie”. Ora abbiamo anche data e location: il sogno si avvererà presto. Congratulazioni!

