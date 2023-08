Sette anni di matrimonio e d’amore chiusi a doppia mandata da un comunicato ufficiale. La coppia vip, bella e famosa e che dai social sembrava affiatatissima, ha annunciato la notizia del divorzio pochissimo tempo fa, con una nota pubblicata sulle pagine di Page Six: “Abbiamo preso la difficile decisione di divorziare. In quanto due persone che si amano e si prendono molto cura l’una dell’altra, chiediamo cortesemente rispetto per la nostra privacy in questo momento mentre navighiamo in questa nuova fase della nostra vita”. Punto. Nessun accenno alle motivazioni dietro questa decisione drastica.

Colleghi, 51 anni lei, 46 lui si sono conosciuti nel 2014, quando l’attore rimase a dir poco stregato da quella che poi solo l’anno successivo è diventata sua moglie. Quindi le nozze nel 2015, con una cerimonia a Palm Beach alla presenza di amici e personaggi noti. Ma ora, 7 anni dopo, è arrivato l’annuncio inaspettato del divorzio. Che secondo i media americani avrebbe eccome una ragione: stando a quanto dicono, Joe Manganiello avrebbe voluto fortemente un figlio, mentre Sofia Vergara sarebbe stata contraria.

Il divorzio tra i due attori sarebbe arrivato dopo numerosi tentativi di incontro che, tuttavia, non sarebbero serviti a nulla. E infatti contemporaneamente alla pubblicazione della nota ufficiale sulla separazione, Sofia Vergara era già lontana. Il volto di The Modern Family ha infatti trascorso il sui 51esimo compleanno da sola a Capri, senza fede e senza marito.

E arriviamo al divorzio in sé. Grazie all’accordo prematrimoniale, la separazione dei beni sarebbe stata molto veloce e anche indolore. Ma un punto ha dato da parlare. Quello su uno dei loro cani, Bubble. Si tratta di un chihuahua che aveva adottato anni fa l’attrice e che dunque sarebbe rimasto a lei. Poi il “colpo di scena”.

Perché Sofia Vergara e Joe Manganiello hanno accettato di dividere i loro beni secondo l’accordo prematrimoniale ma sul chihuahua l’attrice è stata diretta. Sempre secondo quanto trapelato, avrebbe detto chiaramente all’ormai ex marito: “Puoi tenerti il cane, mi ha sempre odiato”. Lui sarebbe rimasto senza parole.