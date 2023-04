“Un bel dito medio”. Vip italiani in rivolta dopo la clamorosa decisione, D’Urso e Fiorello in prima linea: cosa sta succedendo

Twitter mette la spunta blu a pagamento, le proteste dei vip nostrani. Elon Musk l’ha rifatto. Che cosa? Ha preso una decisione che comporterà conseguenze per milioni, miliardi di persone. D’altra parte è il destino dei geni, dei visionari o, per dirla in modo più prosaico, di chi possiede società come Twitter, acquistata per 44 miliardi di dollari lo scorso ottobre. Fin da subito Musk ha indirizzato la gestione del servizio di notizie e microblogging verso la politica del “meno regole, tagli, abbonamenti e l’app per tutto” (Forbes dixit).

La sua ultima decisione su Twitter ha provocato un vero e proprio terremoto e reazioni da parte di chi utilizza, più o meno regolarmente, il servizio dell’uccellino blu. Prima di oggi per avere la spunta blu, ovvero un profilo verificato, era necessario appartenere ad una delle seguenti categorie: funzionari governativi; aziende, brand e organizzazioni; testate giornalistiche e giornalisti; intrattenimento; sport e gaming; attivisti e influencer. Poi sono state ammesse altre categorie come gli accademici e gli scienziati. D’ora in poi, però, bisognerà pagare…

La decisione di Musk e le proteste dei vip italiani

Oltre ad appartenere a quelle categorie chi voleva un account verificato di Twitter doveva: essere in possesso di un nome profilo, di un’immagine profilo e di un indirizzo e-mail confermato o un numero di telefono. D’ora in poi, però, per avere un profilo autenticato con la spunta blu il possessore dell’account dovrà pagare 8 dollari al mese.

Molti vip italiani non hanno alcuna intenzione di tirar fuori poco meno di 8 euro al mese e quindi Twitter toglierà loro la spunta blu. In molti hanno così protestato, seppur ironicamente. Tra i primi a protestare contro la decisione di Musk c’è stato lo showman Fiorello che al posto della spunta blu ha messo un dito medio e ha twittato: “Mi hai tolto la spunta ! Che tu sia maledetto Elon… Mi ha spuntato la min***a.Sappilo!”.

Mi hai tolto la spunta !

Che tu sia maledetto Elon…

Mi ha spuntato la minchia.Sappilo! — Rosario Fiorello🖕 (@Fiorello) April 21, 2023

Fiorello, Antonella Clerici e Barbara d’Urso dopo la rimozione della spunta blu: pic.twitter.com/X9mVwuv38u — Trash Italiano (@trash_italiano) April 21, 2023

Anche Barbara D’Urso non ha perso l’occasione per criticare la scelta del proprietario di Twitter e rispondere con il suo marchio di fabbrica, il simbolo del cuore: “Buongiorno a tutti con la mia nuova spunta #colcuore Bye bye Elon Musk!”. L’attore e conduttore tv Gabriele Corsi ha commentato: “Caro Elon Musk se aspetti che io paghi, magna tranquillo“. Alberto Matano, invece, ha inserito una stella, come ha fatto pure Antonella Clerici. Giulia Salemi, infine, ha scritto: “Ciao spunta blu reale, è stato bello”.

