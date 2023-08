Nuovo clamore mediatico sulla reginetta del pop e stavolta c’entrano i figli. Fin dal divorzio con l’ex marito Kevin Federline, coi figli Sean Preston (17 anni) e Jayden James (16 anni) affidati in custodia al papà, il rapporto tra la star del pop e la prole è sempre stato tempestoso. Il tribunale aveva deciso che ogni mese, dal 2007, Britney deve versare all’ex un assegno di mantenimento di oltre 36mila euro. Soldi che sono destinati alla cura ed educazione dei figli, fino al compimento della maggiore età.

Peccato che i figli non vogliono più stare con lei, o comunque non la vogliono vedere, a quanto risulta dalle ultime indiscrezioni sulla tormentata vita di una delle cantanti di maggior successo degli ultimi decenni. D’altra parte non è la prima volta che soldi e fama non fanno rima con vita felice: ricordate Amy Winehouse, Whitney Houston, Kurt Cobain e Chester Bennington tanto per ricordare alcuni artisti dal destino ‘maledetto?’. I System of a Down cantano “Lost in Hollywood”, ma il richiamo del mito del successo è evidentemente troppo forte… e travolge tutto.

L’ex di Britney Spears e i figli lasciano Los Angeles senza salutarla

La notizia è la seguente: Kevin Federline e la moglie Victoria Prince, coi figli avuti da Britney Spears Sean Preston e Jayden James, ha lasciato Los Angeles per le Hawaii. Il trasloco, secondo quanto raccontato da TMZ, è avvenuto una settimana fa, martedì 25 luglio. L’ex della popstar ha affittato un’abitazione in attesa di comprare una nuova casa. Dunque si tratta di un trasferimento permanente e non di una vacanza. E nessuno di loro, soprattutto non l’hanno fatto i figli, ha dato l’ultimo saluto a Britney Spears.

Il DailyMail ipotizza che Kevin abbia suggerito ai figli di salutare la mamma, ma che non abbia voluto costringerli. C’è chi sostiene che la cantante non si sia mai opposta a tale trasferimento. Una fonte ha raccontato che “Britney ama i suoi figli, li ha sempre supportati, vuole la loro felicità”. Ma l’ex marito Kevin Federlin ribatte: “Da quando Sean e Jaden sono con me sono felici, ho salvato loro la vita“.

Dal canto suo l’ex reginetta del pop attacca: “Preferiscono stare con lui perché fuma erba“. Il trasferimento alle Hawaii ha cambiato non solo il luogo, ma anche le condizioni di questo scontro sui figli: la legge sul mantenimento è infatti diversa. Qui l’assegno mensile va versato fino ai 23 anni e non ai 18 anni dei figli. Questi ultimi, che non vedono la madre da oltre un anno, da prima del matrimonio di Britney con Sam Ashgari, non vogliono più vedere la mamma.

“Britney Spears non vedrà i suoi figli prima che lascino la California – ha spiegato una fonte – I ragazzi sono pronti a trasferirsi alle Hawaii con il suo ex marito, Kevin Federline , senza salutare la madre. I due ragazzi di Britney e Kevin, Jayden James e Sean Preston, si trasferiranno alle Hawaii con il papà e sua moglie, Victoria. Kevin stava incoraggiando i ragazzi a vedere Britney prima che se ne andassero, ma loro non hanno voluto“.

