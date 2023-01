“Non riuscivo più a muovermi”. Terrore durante la diretta, succede alle spalle di Valentina (VIDEO CHOC)

Ladri in casa della nota influencer, è accaduto tutto durante la diretta sui social. Come di consueto i fan della cake designer stavano seguendo i suoi consigli su TikTok quando alle spalle si sarebbero avvertiti alcuni rumori sospetti. Panico nel giro di pochi minuti.

Ladri durante la diretta di Valentina Colnago, le immagini choc. Tutto stava procedendo come di consueto, un appuntamento imperdibile per molti appassionati di alta pasticceria; la cake designer, content creator e proprietaria di Nisa Cakestudio, però sarebbe stata vittima di un furto proprio nel mezzo della sua diretta TikTok.

Leggi anche: “Un piano studiato nei dettagli”. Furto a casa di Tiziano Ferro, ladri inseguiti dalla polizia





Ladri durante la diretta di Valentina Colnago, le immagini (e il racconto) choc

Ma procediamo con ordine. Valentina Colnago era in diretta quando, sentendo alcuni rumori sospetti provenire alle sue spalle, si sarebbe recata davanti la porta d’ingresso. La scoperta è stata uno choc: impronte sul pavimento: “Chi è?”, ha chiesto immediatamente Valentina con sguardo terrorizzato. “Pensavo fosse Raffaele”, ha aggiunto.

Ovviamente tra il panico generalizzato, Valentina si è poi chiusa nel laboratorio in attesa che la situazione fosse più sicura. Ma le brutte sorprese non finiscono qui, perché poco dopo Valentina avrebbe trovato la cassa del negozio vuota: tutto vero dunque, si trattava proprio di ladri. “Non riuscivo più a muovermi, sono stata due minuti ferma a fissare la porta per capire cosa era successo”.

“Avevo il terrore ingiustificato che in qualche modo fosse entrato il ladro nel laboratorio e avevo paura. Sono stata fuori ad aspettare sotto la pioggia perché temevo di rientrare e trovare qualcuno”, prosegue Valentina nel racconto. L’influencer ha poi presentato denuncia alle autorità competenti e ovviamente ha informato anche i fan attraverso una storia su Instagram.