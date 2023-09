Un giornalista ha mostrato accidentalmente una donna mentre si vestiva nella sua camera d’albergo durante una trasmissione in diretta e la clip del momento è diventata virale sui social media. L’inviato si stava preparando per andare in onda insieme ai conduttori del programma quando, mentre cercava di migliorare la qualità della sua immagine, ha spostato la telecamera e ha accidentalmente messo a fuoco una donna seminuda nella sua stanza.

“Eccolo lì con la maglia della Nazionale. Siamo in controluce, vediamo se possiamo fare qualcosa. Ahhh c’è qualcuno nudo là fuori, fai attenzione, cambia quell’immagine”, ha avvertito ridendo il conduttore quando ha visto la donna coprirsi con un asciugamano.

Leggi anche: “Ho allungato le gambe ma mi sono pentita”. Intervento costosissimo per 14 cm in più, ora tutti parlano dell’ex GF





Giornalista inquadra per sbaglio l’amante in camera

Juan Francisco Rueda si è recato a Buenos Aires per seguire la partita di qualificazione sudamericana tra la Nazionale argentina e l’Ecuador e non avrebbe mai immaginato che sarebbe stato il protagonista dell’evento virale della giornata. La giornalista Romina Rendon – la presunta donna che lo accompagnava al momento della trasmissione – ha pubblicato un post su Instagram in cui ha praticamente confermato che è proprio lei quella che appare nel video.

I due giornalisti si trovano in Argentina visto che a poche ore di distanza dal fattaccio hanno entrambi condiviso foto separatamente dallo stadio del River Plate, dove ieri sera ha giocato la Nazionale argentina contro l’Ecuador. Il momento è diventato rapidamente virale sui social e molti utenti hanno cominciato a sospettare se la donna fosse una presunta amante.

Come detto in molti hanno riconosciuto in quella donna la giornalista ecuadoriana Romina Rendon. Su Instagram e Twitter, la giornalista ha pubblicato un post che è sembrato a tanti come una ‘confessione’. Nel post c’è una foto di se stessa da bambina avvolta in un asciugamano, proprio come la donna nel video e ha caption: “Ci sono cose che non cambieranno mai nella vita. Fine della dichiarazione”.