Dimagrita di 30 chili e una trasformazione choc. La cantate, nota per il singolo e l’album All About That Bass, grazie al quale ha raggiunto il miliardo di visualizzazioni su YouTube, diventando così la 3ª cantante femminile ad aver raggiunto questo traguardo (dopo Katy Perry con Dark Horse e Roar e Taylor Swift con Blank Space e Shake It Off), è tornata sul palco e si è mostrata in splendida forma.

Con trenta chili in meno, l’artista statunitense ha stupito i suoi fan mostrandosi in splendida forma. Dopo la gravidanza aveva preso tanto peso: “Mi sono trovata in un posto oscuro, dopo aver raggiunto un peso che mi ha portato a faticare anche nelle cose più semplici”.

Dimagrita di 30 chili, ecco la cantante Meghan Trainor

“Non ero mai stata così, ero arrivata a pesare quasi cento chili. Semplicemente non mi sentivo benissimo”, ha rivelato la cantante Meghan Trainor. Per la prima volta dal 2016, l’artista appare nella classifica Streaming Songs di Billboard. “Made You Look”, dal nuovo album di Trainor Takin’ It Back, inizia al numero 49 nell’elenco dei brani in streaming.

Dopo la nascita del figlio Riley, Meghan Trainor ha cambiato la sua routine: ha iniziato ad allenarsi costantemente e ha iniziato una dieta più sana. Grazie a questo è riuscita a tornare in forma e a perdere ben trenta chili. La differenza è sotto gli occhi di tutti e anche sui social i suoi fan si sono complimentati per la sua nuova forma fisica.

Meghan Trainor ha raccontato come p riuscita a tornare in forma dopo la gravidanza. "Mi sono allenata ogni giorno e mi sono messo alla prova. E io ero tipo, 'Se riesco a sopravvivere a un taglio cesareo, posso fare qualsiasi cosa'", ha detto Trainor. "Ho imparato che mi piace il cibo sano e ho imparato cosa significano le porzioni".