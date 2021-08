Cosa sta succedendo tra Diletta Leotta e Can Yaman? Se lo chiedono in tanti, dopo la diffusione di diverse notizie che riguardano la coppia più paparazzata degli ultimi tempi. Fino a poche settimane fa si parlava di matrimonio. Poi, però, qualcosa è cambiato. E ora escono fuori retroscena che svelano una situazione ben diversa. Intanto né la giornalista catanese né l’attore turco hanno più rilasciato dichiarazioni, né tanto meno condiviso post o messaggi con cuoricini e simili.

Ma da alcune settimane i due vip non si frequentano più. Prima si era parlato di vacanze da separati, ora però sta emergendo un quadro un po’ più complicato. Oggi, lunedì 16 agosto, Diletta Leotta compie 30 anni. Un traguardo importante e dalle story pubblicate si evince che la giornalista ha festeggiato il suo compleanno senza Can Yaman. La festa è stata organizzata ovviamente in grande stile, nel giardino dei genitori di Diletta, con tanti amici. Ma della star turca nemmeno l’ombra.

Diletta Leotta ha festeggiato il suo 30esimo compleanno a bordo piscina con musica, cibi sfiziosi e abiti elegantissimi, da favola diremmo. La vip ha scelto un minidress scintillante, con un bustier a mettere in risalto le sue forme prorompenti e una gonna corta con spacco da brividi color grigio argento. L’evento è stato reso ancor più memorabile da performance di ballerini e acrobati, insomma un vero e proprio spettacolo. E non mancavano vip come Elodie, che ha anche cantato, il bronzo olimpico Rossella Fiammingo e il giornalista Daniele Battaglia.





Come detto, tuttavia, di Can Yaman nemmeno l’ombra. La fine della relazione ora appare certa. Se mai una relazione ci sia mai stata. In molti, infatti, non hanno mai creduto alla love story tra Diletta Leotta e l’attore turco. Il sospetto che la storia fosse stata creata ad arte solo per motivi commerciali c’è sempre stato. C’è anche chi ha notato che tutte le foto dei due ‘innamorati’ sono state sempre realizzate da fotografi professionisti.

Infine c’è chi ha messo in evidenza come parlare di matrimonio per una relazione nata soltanto pochi mesi fa potesse sembrare azzardato. In realtà si sarebbe trattato di una voce messa in giro proprio per creare altro clamore sulla love story più seguita degli ultimi tempi. Oltre tutto Can Yaman è sempre stato molto riservato e tante notizie e foto sul suo rapporto con Diletta Leotta hanno fatto pensare. Adesso i due non si vedono più da settimane. Siamo davvero giunti alla fine?