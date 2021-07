“Nascondono cose grosse”. Can Yaman e Diletta Leotta, fuori i fatti. Molti hanno già capito

Diletta Leotta e Can Yaman, ancora loro. La coppia gossip più paparazzata degli ultimi tempi è di nuovo sotto ai riflettori e stavolta c’è un ‘giallo’. Recentemente i due sono stati protagonisti di capitoli a tinte rosa. Prima si sospettava che la mamma dell’attore turco non fosse favorevole alla loro relazione. Ma è arrivata subito la smentita. Can e Diletta sono volati in Turchia dove Guldem Hanim ha benedetto la storia tra il figlio e la sua fidanzata.

Poi sono arrivate le foto in vacanza con gli amici, giornate spensierate e divertenti. Non sono mancate le parole del papà di Can, Guven, che ha fatto sapere che il matrimonio è in programma. In mezzo una litigata tra l’attore e la giornalista, con il primo visibilmente irritato che avrebbe strattonato la vip. Ora, però, si parla di qualcosa di più grave che avrebbe fatto allontanare i due. Forse irrimediabilmente…

L’esperto di gossip Alessandro Rosica sostiene che tra Diletta Leotta e Can Yaman sia finita. Non solo ci sarebbe una crisi, anzi una rottura tra i due, ma a quanto pare l’attore turco avrebbe nascosto un segreto alla sua Diletta Leotta. Intanto, dopo la prima discussione di cui vi abbiamo parlato sopra, ci sarebbe stata una nuova litigata, segno che il periodo è davvero no.





Questo nuovo scontro avrebbe portato Diletta Leotta e Can Yaman non solo a separarsi, ma anche a mettere fine ai numerosi progetti lavorativi insieme. Le prove? Beh, tanto per cominciare sono dieci giorni che i due non si fanno più vivi sui social. L’ultima foto insieme risale a subito dopo la fine degli Europei e entrambi si sono dipinti il volto con il tricolore. In questi giorni, invece, Diletta si trova in vacanza in Sardegna con le sue amiche, mentre Can è a Roma.

Adesso un’ulteriore conferma alla rottura tra Diletta Leotta e Can Yaman arriva da Riccardo Signoretti, direttore della rivista “Nuovo”. “Diletta Leotta e Can Yaman sono sempre in vacanza, ma questo amore si tinge di giallo” titola il magazine che tira in ballo ancora questo ‘oscuro segreto’. Non ci sono ulteriori dettagli, ma pare che il segreto sia già spuntato fuori quando i due erano in Turchia e l’attore avrebbe evitato di rispondere ai giornalisti nonostante la richiesta di Diletta. Il mistero continua.