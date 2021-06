Diletta Leotta e Can Yaman, ancora loro. Dopo i fiumi di inchiostro dedicati alla coppia più paparazzata del secolo, arrivano nuove scottanti indiscrezioni sulla bionda conduttrice italiana e il nerboruto attore turco. Dopo la prima clamorosa paparazzata nell’hotel a Roma sono arrivati i messaggi, le poesie, il dico e non dico dei due. Poi si è detto che tutta la storia era una gran montatura solo per interessi economici. La storia del ‘litigio’ durante un set fotografico ha fatto il giro del mondo.

Ma ben presto i due si sono ritrovati. Le foto insieme all’aeroporto. Poi la visita di lui ai genitori di lei. Tutto sembrava filare per il verso giusto, nonostante le polemiche e i paparazzi sempre in agguato a caccia dello scoop. Stavolta la voce che nessuno si aspettava arriva direttamente dalla Turchia e riguarda una persona molto vicina al divo turco.

In più di un’occasione Can Yaman ha confessato che per lui la famiglia è molto, molto importante. In particolare l’attore è molto legato alla mamma, Gulden Yaman. Poco più che cinquantenne, Gulden è una professoressa di lettere e ha sempre sostenuto il figlio. Lo ha addirittura consigliato e accompagnato ai provini. Ne è molto orgogliosa e sul suo profilo ufficiale di Instagram condivide centinaia di foto, promozioni, poster di Can.





Ebbene secondo le ultime indiscrezioni sembra che la mamma di Can Yaman, Gulden, non sia molto felice della relazione del figlio con Diletta Leotta. Il motivo? Secondo i ben informati sarebbe l’eccessiva esposizione mediatica della coppia a creare problemi. Effettivamente più di una volta Can si è trovato in difficoltà per questo motivo. E in tanti fanno notare che proprio sul profilo Instagram di mamma Gulden non c’è neppure una foto dei due insieme. Semplice coincidenza?

“Lui è il dono più prezioso della mia vita” dice la mamma Gulden che, lo ricordiamo, quando Can Yaman aveva 5 anni si è separata dal marito e papà dell’attore. Ora, dopo il matrimonio organizzato e poi rinviato, le voci sul tradimento di Diletta e tante altre voci, la coppia deve affrontare anche quest’altra indiscrezione. La mamma di Can Yaman non sarebbe molto favorevole alla loro relazione.

Gulden teme che si parli troppo del figlio Can a causa della storia con la giornalista sportiva. Inoltre non avrebbe gradito il trasferimento di Can in Italia. E poi gli ‘indizi social’. Sul profilo della donna ci sono foto di Can Yaman con le sue partner delle soap opera, ovvero Demet Ozdemir e Ozge Gurel, ma nessuna traccia di Diletta Leotta…