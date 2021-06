Diletta Leotta e Can Yaman, ancora loro, sempre loro. Negli ultimi giorni siamo tornati a parlare della coppia vip più paparazzata degli ultimi anni per diversi motivi. Subito dopo Italia-Turchia in cui si sono divertiti a farsi gli sfottò essendo tifosi per una volta avversari, si era diffusa una voce. L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha infatti affermato che tra i due effettivamente la storia c’è, ma c’è anche un aspetto diciamo insolito nella vita dei due.

Un dettaglio che riguarda la loro vita più intima. Secondo Rosica Diletta e Can dormirebbero in letti separati: “Ci sono prove ovunque e dimostrano che i due non dormano mai insieme”. Altra ragione del surriscaldarsi del gossip sui due viene direttamente dalla Turchia. Si diceva che la mamma dell’attore turco, Guldem, non fosse propriamente felice della storia con Diletta. Forse l’eccessiva esposizione mediatica alla base del rifiuto. Poi quel dettaglio: nessuna foto della conduttrice insieme a suo figlio. Ora, però, la verità è venuta fuori.

Diletta Leotta e Can Yaman sono volati in Turchia e, indovinate un po’, sono andati proprio a trovare la mamma dell’attore. Eccoli dunque tutti e tre sorridenti, Diletta, Can e mamma Guldem mentre si rilassano durante una gita in barca. La coppia appare felice insieme ad un po’ di amici. E finalmente, dunque, mamma Guldem sembra aver dato la sua benedizione alla coppia. È stata la stessa mamma di Can Yaman a pubblicare un post inequivocabile.





Nel post pubblicato sul proprio profilo Instagram Guldem si mostra sorridente con Diletta Leotta e col figlio Can Yaman. Poi altre due fotografie della piacevole gita in barca in compagnia di amici. Davvero una giornata favolosa, trascorsa in Turchia, a Istanbul. Qui la coppia è volata proprio per presentarsi alla famiglia dell’attore turco. E se qualcuno ancora pensava che Guldem potesse avercela per qualche ragione con Diletta è arrivata un’altra eclatante smentita.

Proprio a corredo della foto mamma Guldem scrive: “Mia figlia e mio figlio”. Ci sono ancora dubbi? Non crediamo. Insomma la storia tra Diletta Leotta e Can Yaman procede, è proprio il caso di dirlo, a vele spiegate. Entrambi hanno fatto le presentazioni alle rispettive famiglie e stanno trascorrendo alcuni giorni di relax in barca nello stretto del Bosforo. Insieme a loro non solo la mamma di Can, Guldem, ma anche altri parenti. Cos’altro serve ancora? Forse il matrimonio, ma quello, dicono i ben informati, arriverà presto.