La vicenda amorosa legata a Diletta Leotta e Can Yaman continua a tenere banco anche in queste ore. Si è parlato di finzioni, messinscene e vero amore creandosi dunque un doppio fronte contro la coppia vip. I due hanno sempre confermato di amarsi veramente e hanno sempre rispedito al mittente le durissime accuse, diventate sempre più frequenti nell’ultimo periodo.

Adesso è uscita però fuori una news davvero molto suggestiva e allo stesso tempo clamorosa. Tutti i giornali non fanno altro che cercare di beccare la giornalista sportiva e l’attore turco insieme per fare degli scoop. Ma forse non tutti avevano pensato che ci potesse essere anche qualcuno pronto a demolire di fatto i due piccioncini. Ed ecco che sono uscite fuori delle ipotesi incredibili, che rovinerebbero la relazione sentimentale.





Sono davvero tantissimi i fotografi che stanno cercando di scattare immagini molto importanti, riguardanti Can Yaman e Diletta Leotta. E c’è anche chi sarebbe pronto a coglierli in flagranza, mentre si trovano in atteggiamenti discutibili. Sì, stiamo proprio parlando di un presunto tradimento. E il paparazzo Paolone ha svelato la cifra che si potrebbe guadagnare, nel momento in cui Can Yaman dovesse essere pizzicato con un’altra donna che non sia la conduttrice di Dazn.

Quando dunque gli hanno chiesto quanto potrebbe fruttare scoprire Can Yaman con un’altra persona, Paolone ha risposto: “Diciamo che se si dovesse beccare Can con un’altra ragazza, diciamo che tra parentesi fa le corna a Diletta Leotta, penso che un 18-20 mila euro te li danno”. Il paparazzo ha anche svelato un altro retroscena molto strano: le tapparelle dell’abitazione della donna si abbasserebbero in maniera sospetta, quindi ci sarebbe da indagare su questa situazione. Non è dato sapere infatti chi si trovi realmente nella sua residenza.

Intanto, Diletta Leotta si è fatta vedere al naturale recentemente. La siciliana 29enne è appena uscita dalla doccia, ha ancora i capelli bagnati e l’asciugamano avvolto intorno al corpo e, soprattutto, appare completamente struccata. Al naturale, acqua e sapone. Ma è comunque uno schianto. Proprio come dopo la ‘trasformazione’ vera e propria a opera delle make-up artist di fiducia Martina Chiacchio. Si parte con l’acconciatura, Diletta sfoggia infatti dei capelli perfettamente ondulati che le cadono sulle spalle, anche se continua ad avere il viso al naturale.