“Sì, stanno insieme”. Diana Del Bufalo, l’amore scoppia col musicista. Zero dubbi, le foto non mentono

Tutti conoscono la relazione tra l’attrice Diana Del Bufalo e il comico Paolo Ruffini. Iniziata nel 2015 la storia è finita, male, quattro anni dopo. È stata la stessa Diana a raccontare per filo e per segno sui social quale sia stata la causa della rottura. Pare che di mezzo ci fosse un tradimento dell’ex. In ogni caso dopo quella relazione l’attrice si è fidanzata con Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina. Ma anche in quel caso l’amore è finito.

Qualche ora fa ha fatto scalpore una foto in cui Diana Del Bufalo si mostra senza veli. Nonostante abbia cercato di coprirsi con una mano e l’emoticon di una stellina il selfie in bagno è risultato ‘super hot’. Il prosperoso décolleté ha mandato letteralmente in tilt il web. Ma c’è un’altra novità che sta facendo parecchio parlare. Negli ultimi tempi, infatti, si parlava di una nuova fiamma per l’attrice. Ebbene, a quanto pare ora sono arrivate le prove e l’identità del nuovo ‘lui’ è stata svelata.

Da qualche tempo Diana Del Bufalo condivide stories in cui appare in compagnia di un uomo. Tuttavia l’attrice non ha mai rivelato di chi si tratta. Nelle ultime ore ancora una volta Diana ha pubblicato video di una passeggiata a cavallo sempre in compagnia di un uomo. Ebbene attraverso una ricostruzione il portale VeryInutilPeople è riuscito a capire chi è questo accompagnatore segreto.





Secondo il portale di gossip l’uomo in compagnia di Diana Del Bufalo è Michele Villetti, batterista e percussionista conosciuto a Viterbo come “l’uomo che sussurrava alle volpi”. Si è arrivati a questa conclusione mettendo a confronto le immagini tratte dalle stories pubblicate da entrambi. Stesse ore e, a quanto si vede, stessi posti. L’attrice non ha ancora né smentito né confermato, ma le immagini sembrano parlare chiaro. O no?

Quel che è certo è l’attrice di “Che Dio ci Aiuti”, dopo la fine della storia con Edorardo Tavassi, si è presa una pausa estiva, lontana dal set. Pare proprio che ci sia una nuova luce nei suoi occhi. E a quanto pare la ragione sarebbe proprio la presenza di Michele Villetti che avrebbe fatto tornare il buonumore a Diana Del Bufalo. Da parte loro, però, tutto tace. Forse prima di uscire allo scoperto Diana vuole essere davvero sicura che lui sia l’uomo giusto per lei.