Incredibile colpo di scena tra i due volti di Canale 5. Sarebbero tornati insieme, a pochi mesi di distanza dalla rottura di lei con un altro famoso. Invece sarebbe scoccata nuovamente la scintilla giusta e a confermarlo sono alcuni gesti dei due protagonisti sui social. Gli attentissimi fan, che sognavano questa reunion sin da quando i due si erano detti addio, hanno immediatamente postato tutto sul social X e ora stanno impazzendo tutti di gioia.

Ovviamente non siamo ancora in presenza di un annuncio ufficiale da parte dei due volti di Canale 5, ma nonostante questo in tanti pensano che siano ormai tornati insieme. Troppo emblematico quanto avvenuto in rete, con la ragazza che è stata la prima a far infiammare gli utenti. Poi è intervenuto anche il giovane che non ha fatto proprio nulla per smentire queste voci. Anzi, le ha alimentate ancora di più facendo scatenare tutti.

Leggi anche: “È già finita per sempre”. Per la coppia vip titoli di coda dopo 8 mesi di fidanzamento





I due volti di Canale 5 sarebbero tornati insieme: l’indizio bomba

E ora a sorpresa i due volti di Canale 5 sarebbero tornati insieme, dopo che il loro amore era esploso all’interno di uno dei programmi più seguiti. Stiamo parlando di Amici di Maria De Filippi, infatti nel talent show i due si erano conosciuti e innamorati. Poi le cose non erano andate benissimo e lei aveva preferito lasciarsi prima di lanciarsi tra le braccia di un ballerino. Anche questa relazione era naufragata e ora sarebbe tornata dal primo ex della scuola.

Stiamo parlando degli ex allievi di Amici 21, Cosmary Fasanelli e Alex Wyse. La ballerina e il cantante avrebbero dato vita ad un ritorno di fiamma, infatti lei ha postato un video su TikTok in cui intona un brano proprio dell’ex, ovvero La mia canzone per te. Immediata c’è stata la reazione di lui, che ha commentato: “Abbi cura di te“, che fa parte proprio del testo. E ora i fan stanno quasi piangendo dalla gioia per questa possibilità.

devo piangere/risalire su vecchie navi? ditemelo, ci metto letteralmente 0.2 secondi🤡 pic.twitter.com/ZgCp5DWdZ1 — annalisa loves turbojr & mz (@annalisaa_p) December 10, 2023

Ora non resta che aspettare ulteriori aggiornamenti proprio della velina di Striscia la Notizia e del cantante per comprendere se ci siano importanti novità. Sono davvero nuovamente una coppia? Lo scopriremo nei prossimi giorni.