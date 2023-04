Attimi di panico dopo la pubblicazione di questa foto. Tutto nasce a causa di uno scatto postato da Chloe Ferry, la 27enne star di Geordie Shore. Per chi non lo sapesse Geordie Shore è uno dei programmi più trash che la televisioni mondiale abbia mai prodotto, un genere tuttavia seguitissimo da più giovani che ha fatto e farà molto discutere per via degli insegnamenti che (non) da. Ma a parte il dilemma morale, in questa storia si parla di salute. La giovane Chloe ha ricevuto centinaia di commenti dopo aver pubblicato la foto incriminata per un motivo abbastanza preoccupante.

La 27enne si è fatta riprendere con un top bianco super aperto che mette in mostra un seno molto generoso. Ed è proprio qui che in molti si sono soffermati, notando qualcosa di davvero strano. In molti infatti hanno notato che uno dei seni della Ferry era sformato. Visibilmente rifatto, quel décolleté aveva davvero qualcosa di strano e innaturale, tant’è in molti le hanno scritto: “Non vorrei essere scortese – si legge – ma devi farti guardare il seno destro. Sembra che l’impianto si sia spostato”.

Leggi anche: “Perché Stefano non c’era”. Belen e la festa di compleanno per Santiago, spicca la sua assenza





Chloe Ferry preoccupazione dopo la foto

E ancora: “Essendo un’infermiera e lavorando in un reparto senologico, vedo molte persone che hanno lo stesso problema”. Qualcuno poi dice che addirittura potrebbe essere indice di un impianto capovolto: “Non è un problema serio ma esteticamente provoca asimmetria. Questo a volte può essere corretto in clinica dal tuo chirurgo”.

Chloe Ferry non ha mai nascosto di essersi sottoposta a una serie di interventi di mastoplastica, l’ultimo dei quali nel 2020, In Turchia, dove ha effettuato una riduzione del seno. Poco dopo, nel 2021, Ferry ha dichiarato volersi fermare con la chirurgia dopo aver speso 50.000 sterline in interventi per trasformare il suo aspetto.

La donna ha quindi confessato il disagio di essere ossessionata dalla chirurgia dopo essersi unita per la prima volta allo show di MTV Geordie Shore nel 2015 e aver visto le labbra rifatte della sua co-protagonista Charlotte Crosby. Solo a quel punto la donna ha iniziato con le iniezioni di Botox a 19 anni, seguite da un lifting alle sopracciglia l’anno seguente. Adesso però basta, o almeno è quello che dice.

Leggi anche: “Tutta colpa di Georgina”. Cristiano Ronaldo (quasi) single, la rivelazione choc: “Ecco perché con lei è finita”