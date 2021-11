Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel ha appena sedici anni, ma la sua strada è già segnata. Lo scorso anno è diventata testimonial di Dolce&Gabbana, con uno spot girato sul lago di Como per il profumo Dolce Shine, e ha conquistato le copertine delle riviste di moda.

Bellissima come la madre, Deva Cassel è stata anche la protagonista di un servizio interamente dedicato a D&G sull’edizione spagnola di Harper’s Bazaar e sui social continua a fare il pieno di like e follower. Patrimonio genetico importante, Deva Cassel ha conquistato tutti con la sua bellezza, la sua eleganze e il suo charme. Nata il 12 settembre 2004 da Monica Bellucci e Vincent Cassel, la giovane sta diventando una vera icona della bellezza mediterranea proprio come la madre.

Deva Cassel, le nuove foto della figlia di Monica Bellucci

Sui social vanta 550mila follower e nelle ultime foto pubblicate Deva si diverte a posare per la fotografa Tess Petronio, mostrando tutta la sua sensualità e la passione per la moda. Capelli neri sciolti, pelle pallida, occhi truccati con un pesante eyeliner e labbra naturali e la somiglianza con mamma Monica Bellucci è sempre più lampante.





“Conosce tutti i miei profili migliori” scrive Deva Cassel su Instagram a corredo delle foto di Tess Petronio che la immortala adagiata su un’ampia poltrona o su un’amaca vestita con abiti morbidi, senza reggiseno, ma anche in intimo, in cui la modella indossa un reggiseno nero e una gonna dello stesso colore.

“È difficile per me in questo momento trovare il tempo per lavorare nella moda quanto vorrei, vado ancora a scuola. E voglio terminare i miei studi con successo” aveva raccontato a Elle.it. La modella aveva anche rivelato il consiglio di mamma e papà: “Tieni la testa sulle spalle. Me lo dicono sempre i miei genitori”.