“Splendida come la mamma”. La figlia vip al naturale, senza un filo di trucco: è o non è una meraviglia?

Una delle tendenze più gettonate dalle star da qualche anno a questa parte è quella di postare sui social al naturale, senza trucco. Un modo per dimostrare a tutti che la bellezza è autentica e non ha bisogno di trucco o filtri. Lo ha fatto Chiara Ferragni che prosegue le sue vacanze a Ischia con la famiglia. Si è mostrata sull’isola in una versione inedita, mai vista prima.

Chiara Ferragni ha fatto un salto nel passato. Negli anni Ottanta per la precisione sfoggiando capelli ricci e voluminosi. Un effetto ‘wild’ perfetto su cui scherza definendosi nella didascalia “un leoncino” per via della criniera. Ma non è finita qui perché oltre a sfoggiare i capelli al naturale Chiara Ferragni si è mostrata anche senza trucco sul viso. E ai follower ha chiesto: “What Chiara do you like better?”, cioè “Quale Chiara vi piace di più?”.

L’ultima in ordine di tempo a resistere alla mania dei “no make-up selfie” è stata Deva Cassel, la prima figlia nata dal matrimonio (finito) tra Monica Bellucci e Vincent Cassel. La genetica non mente: ha ereditato fisico e bellezza dai genitori, ma fino ad oggi si non si era mostrata quasi mai senza la linea di eye-liner e il rossetto che sfoggia sempre in copertina e nei servizi fotografici. Ora la 16enne sembra aver cambiato registro: per l’estate ha deciso di puntare tutto su dei look acqua e sapone.





Sicuramente il caldo rende difficile sopportare il fondotinta sul viso e c’è voglia di mostrare l’abbronzatura che esalta la bellezza. Per questi motivi Deva Cassel ha detto temporaneamente addio al make-up. Sui social, dove solitamente condivide solo immagini patinate da copertina, ha postato degli inediti scatti acqua e sapone. Si è scattata alcuni selfie allo specchio in cui appare in primo piano con i capelli legati, una canotta nera e una micro collana intorno al collo. La cosa insolita è che sul viso non ha neppure un filo di trucco.

Non c’è rossetto per esaltare la bocca, non c’è fondotinta fondotinta per “mascherare” le presunte imperfezioni: Deva Cassel si mostra al naturale su Instagram. E risulta ugualmente meravigliosa. Il risultato è eccezionale e somiglia in modo impressionate a mamma Monica. Nella didascalia dell’album ha scritto semplicemente “Au naturel” con tanto di emoticon a forma di pavone con la quale ha dimostrato di piacersi moltissimo così com’è. A giudicare dalla sicurezza in sé stessa che vanta fin dai 16 anni, è molto probabile che sentiremo parlare di Deva ancora per moltissimo tempo.