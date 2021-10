Denise Esposito e Gigi D’Alessio sono ormai usciti allo scoperto. Dopo mesi di rumor e dopo la notizia della gravidanza di lei, che darà il quinto figlio al cantante napoletano, è arrivato il primo video social insieme. Ed è stata proprio Denise Esposito, qualche giorno fa, a condividere sul suo profilo Instagram un brevissimo filmato, senza audio, in cui i due si scambiano occhiate da innamorati e anche un romantico bacio sulla bocca.

Come didascalia del post la futura mamma ha scritto: “Assaje”. E tra i commenti anche quello dello stesso Gigi D’Alessio, che ha aggiunto: “I love you”, “Ti amo”. In realtà la storia tra Denise Esposito, 28 anni, e Gigi D’Alessio, che di anni ne ha 54, va avanti da tempo. Ma è stata vissuta in segreto fino a quando il settimanale “Chi” non ha pubblicato le foto delle loro romantiche vacanze in barca e del pancino di lei.

Denise Esposito, frecciatina a Anna Tatangelo?

Come detto fra qualche mese Gigi D’Alessio sarà di nuovo papà. Ha già Claudio, 35 anni, Ilaria, 29, e Luca, 18, nati dal matrimonio con Carmela Barbato. Poi c’è Andrea, 11 anni, nato dall’amore con Anna Tatangelo, l’ex compagna più nota, e ora sta per arrivare quello che porta in grembo Denise Esposito. A proposito di Lady Tata, poche ore fa ha rotto il silenzio su questa gravidanza.





Ospite a Verissimo, Anna Tatangelo ha pubblicamente rivelato di avere appreso dai giornali che Gigi D’Alessio sarebbe diventato di nuovo padre.“Lo abbiamo saputo dai giornali. Io sono una mamma e il mio dovere è quello di proteggere Andrea. Gli ho spiegato che la mamma e il papà ci sono sempre. Voglio solo la sua serenità, quella di Andrea”, ha detto la cantante nel salotto tv di Silvia Toffanin.

E infine: “Farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi. A volte fermarsi è anche un modo per tutelare i figli”. Ora, a poche ore da questa intervista, Denise Esposito torna a esporsi su Instagram. Non fa nomi nella Storia ma il tempismo di questo messaggio a molti ha fatto pensare a una frecciatina rivolta proprio ad Anna Tatangelo:“Non curatevi solo del corpo che poi siete brutti dentro”, ha scritto la donna sul suo profilo.