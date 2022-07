Denis Dosio in lacrime su Tik Tok. Ma cosa è successo all’ex concorrente del GF Vip? A raccontarlo è lui stesso . Dopo la brutta, quanto ingiusta, eliminazione dal GF Vip, ora ne arriva un’altra: quella da Instagram. L’influencer ha spiegato che è molto attivo su altre piattaforme, come OnlyFans, un’app in cui pubblicare video spinti e contenuti erotici è legale. Il problema è che però gli stessi contenuti di certo non sono accettati su Instagram. Ed è proprio qui che è finito un video non proprio adatto ai bambini.

Denis Dosio in lacrime su Tik Tok racconta di aver guadagnato decine di migliaia di euro al mese pubblicando foto hot, tuttavia ha fatto il grande sbaglio di postarle anche su Instagram, che al contrario dell’altro social, non è adatto a questi contenuti vietati ai minori. Denis Dosio in lacrime ha raccontato ai suoi fan: “Dovrei essere a Ibiza e invece devo andare in cantiere da mio zio a lavorare con 30 gradi. Non voglio farlo, non con questo caldo”.

Denis Dosio: età, altezza, peso, fidanzata e figli





Denis Dosio in lacrime su Tik Tok: cosa è successo

Naturalmente il video pubblicato su Tiktok, è diventato rapidamente virale anche su Twitter e ha scatenato diverse reazioni da parte degli utenti che lo hanno definito estremamente infantile e senza rispetto. Il motivo? È tutta una farsa organizzata dallo stesso Denis Dosio che non stava piangendo davvero ma faceva finta. “Per caso ci stavi credendo?”, chiede il giovane influecer mentre se la ride davanti alla telecamera e si gode un momento di relax dal lettino di una spiaggia.

Il giovane in realtà voleva solo tranquillizzare le numerose fan preoccupate per il profilo sospeso. Lo stesso ha spiegato che a lui stesso frega ben poco perchè per guadagnare ha trovato altri sbocchi. Il problema è che per farlo ha dovuto prendere come esempio negativo, quello di andare a lavorare come manovale, come muratore per esempio.

Denis Dosio che piange disperato perché non vuole lavorare



⚰️⚰️⚰️⚰️

pic.twitter.com/hsy3jvVYDt — Mery (@goddessofnight_) July 20, 2022

Un lavoro di certo rispettabilissimo e che invece Denis Dosio in lacrime ha voluto far credere che è l’inferno in terra. Non certo un lavoro semplice, chiaro, sopratutto d’estate, ma neanche così esagerato. Ci vorrebbe un po’ più di rispetto per chi fatica… davvero.

“E in soli 12 giorni…”. Denis Dosio, il prima e il dopo è impressionante. La trasformazione dell’ex Pupo