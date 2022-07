“Una statua!”. Demi Moore zittisce le 20enni, il bikini a quasi 60 anni è clamoroso

Demi Moore, fisico mozzafiato a 59 anni. Si può essere affascinanti alla soglia dei 60 anni? Beh, se hai un fisico come il suo è meglio, ma non è necessario. L’attrice protagonista di pellicole come “Ghost”, “Proposta indecente” e “Soldato Jane” negli ultimi anni si è lanciata nel business della moda. Dove fa sia la stilista che la modella. Recentemente Demi Moore ha colpito nel segno presentando una nuova linea di costumi da mare.

Non è la prima volta che lo fa. Già l’anno scorso aveva fatto da testimonial al marchio di costumi da bagno Andie Swim. E stavolta, quella che per lei è una grande passione – a People ha confessato di avere tra i 400 e i 500 costumi – è diventata un’attività professionale. La collaborazione con il brand di cui è anche socia è diventata ancora più significativa. L’azienda le ha infatti proposto di presentare una propria capsule collection e di fare da modella. Ovviamente lei non si è tirata indietro.





Demi Moore, anche le tre figlie coinvolte per i nuovi costumi

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: Demi Moore si mostra con un fisico da urlo coi suoi 59 anni. Certo i costumi rischiano di passare in secondo piano così, ma la campagna ha successo. Un anno fa l’attrice aveva presentato la linea “Together” insieme alle tre figlie – avute con Bruce Willis – Tallulah, Rumer e Scout. E anche quest’anno Demi le ha coinvolte, ma il suo impegno è andato oltre. Ha infatti disegnato una collezione vintage adatta a tutte le donne. Anche a quelle che non possono vantare un fisico come il suo.

La nuova capsule collection firmata, e indossata, da Demi Moore è composta da costumi interi e bikini. I pezzi sono realizzati pensando non solo all’aspetto estetico, ma anche e soprattutto alla comodità. Insomma si può essere belle senza rinunciare alla comodità: “Sta cambiando – ha spiegato in un’intervista a People – l’idea che diventiamo meno desiderabili con l’età”.

E in effetti tra i suoi follower c’è chi commenta apprezzando le scelte fatte. I capi fascianti e a vita alta presentati possono stare bene alle donne di ogni età e fisico. “L’idea è: come facciamo a far indossare a una donna qualcosa che la faccia sentire bella e sexy, che doni sicurezza e fiducia ma senza rinunciare allo stile? Questo era il nostro obiettivo” ha raccontato Demi Moore. “Tendo ad avere una preferenza per un taglio molto più anni ’70 – ha aggiunto – e tutte le mie figlie preferiscono di gran lunga slip a vita alta anni ’90. Spero davvero che facciano sentire le donne sicure”.

