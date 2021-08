Per qualcuna l’estate non è ancora finita. Ma soprattutto per qualcuna il tempo sembra non scorrere mai. Come per la diva che vedete nella foto che a quasi 60 anni si distingue difficilmente dalle figlie, con lei in vacanza. Tutte al mare, tutte in bikini, ma anche se sembra una ragazzina e vanta un corpo scolpito e curve da urlo all’anagrafe ha per la precisione 58 primavere.

Ma è proprio il caso di dire 58 anni e non sentirli. E non vederli perché tra treccine come vuole la moda del momento e soprattutto un fisico che fa invidia anche alle giovanissime in Croazia, dove è stata immortalata pochi giorni fa, sfoggia una forma a dir poco smagliante. L’avete riconosciuta Demi Moore? È proprio la star di ‘Ghost’, che si avvicina alla soglia dei 60 senza minimamente mostrare sul suo corpo i segni del tempo che passa.

Demi Moore in bikini, 58 anni e non sentirli (e vederli)

Sicuramente è merito della genetica, ma anche di allenamenti costanti di cardio, yoga, pilates e anche una dieta crudista basata su vegetali crudi e frutta secca, succhi, frullati, zuppe, semi e noci se Demi Moore oggi non sembra cambiata di una virgola dai tempi in cui emozionava il mondo intero con la sua interpretazione in ‘Ghost’.





La diva di Hollywood si è concessa una lunga vacanza tra Grecia e Croazia in questa estate 2021, raggiunta dalle amiche e dalle figlie Rumer, Tallulah e Scout La Rue, nate dal matrimonio con Bruce Willis. E nelle foto rubate in spiaggia, in Croazia, sfoggia un bikini mozzafiato e a stento si distingue dalle sue ragazze.

Anche su Instagram Demi Moore ha dato prova di essere al top della forma fisica. L’attrice ha infatti postato uno scatto da urlo commentato con la didascalia “red hot summer” in cui si lascia immortalare con un costume intero rosso alla Baywatch e i suoi iconici, lunghi capelli castani sciolti sulle spalle. Pazzesca è dire poco.