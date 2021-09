“Ho visto gli alieni, credetemi”. La confessione choc della cantante: “Ecco com’erano”

Incredibile rivelazione della cantante, che ha lasciato tutti di stucco con una dichiarazione destinata a rimanere nella storia. La giovane artista ha infatti confessato di aver avuti degli incontri con extraterrestri. E ha rievocato quella sua pazzesca avventura in modo molto positivo, infatti l’ha cambiata totalmente e in meglio. Al momento non è dato sapere come abbiano reagito i suoi fan, ma sicuramente ci sarà qualcuno che la crederà sulla parola e altri che saranno maggiormente scettici.

Recentemente aveva fatto coming out: “Questo è il giorno in cui sono felice di poter condividere con tutti voi una parte ulteriore della mia vita. Dovete adesso rivolgermi a me usando they e them (i pronomi neutri della lingua inglese nd.r.). Tale consapevolezza è arrivata dopo molto lavoro di guarigione ed autoriflessione. Sono giunta quindi alla conclusione di essere non-binaria. Condividere tutto questo con voi spero apra le porte ad un altro tipo di vulnerabilità. Sto facendo tutto questo per chi non ha la possibilità di essere se stesso”.

La cantante, che ha 29 anni, ha dichiarato in un’intervista a ‘E! News Daily Pop’: “Ci trovavamo nel deserto e io ho visto questo cerchio blu a circa 50 piedi di distanza da me, forse me. Si trattava di qualcosa di fluttuante, forse a 10-15 piedi di altezza, che pareva mantenere una certa distanza rispetto a me. Si è trattato di un’esperienza bellissima ed incredibile. Hai un sentore e all’improvviso quel tuo sentore viene confermato. A quel punto la tua realtà è completamente cambiata”, ha aggiunto.





A raccontare tutto è stata Demi Lovato, in occasione della promozione della serie Nbc, ‘Unidentified With Demi Lovato’. Oltre a lei, presente anche la sorella Dallas e il migliore amico Matthe Scott Montgomery. Un incontro con gli alieni, del quale mai ne aveva parlato prima d’ora. Ovviamente per avere maggiori informazioni bisognerà attendere l’uscita della serie ed eventuali altre precisazioni della donna. Ma certamente le sue dichiarazioni sono destinate a far parlare molto.

In passato Demi Lovato ha rivelato: ““Non sono solo andata in overdose. Sono stata anche abusata”. Un doloroso ricordo che sembra risalire a quando Demi aveva appena 15 anni. Lo stupro e la perdita della verginità. Lo ha spiegato nella docu-serie: “Mi hanno trovata nuda, blu. Sono stata letteralmente dichiarata morta dopo che il mio spacciatore aveva approfittato di me”.