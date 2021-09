Ha fatto molto scalpore lo sfogo dell’attore Alex Belli all’indirizzo della moglie Delia Duran. I due si sono sposati lo scorso 26 giugno. La cerimonia è stata preceduta da una romantica richiesta di Alex che ha regalato alla sua amata un anello. Curiosità: l’attore ha conosciuto la mamma di Delia proprio durante il matrimonio. Tuttavia la felicità per l’importante traguardo è durata poco. Sul settimanale DiPiù Alex Belli si è lamentato del comportamento della moglie.

“Delia, che bisogno hai di spiarmi? Con te sono un libro aperto. Mi sento continuamente messo sotto esame, come se dovessi sempre giustificarmi, e questo potrebbe scalfire il nostro amore”. Queste le parole, piuttosto inattese, dell’attore. Ma d’altra parte, si sa, la gelosia è uno dei peggiori nemici di un matrimonio e può portare velocemente alla rottura. Se non c’è fiducia non si va lontano. Allora, come stanno le cose tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip?

È stata la stessa Delia Duran a replicare alle parole del marito. Intanto va ricordato che prima di incontrare l’ex star di Centovetrine la 33enne ha sofferto a causa di un compagno che l’ha tradita numerose volte. Dopo cinque la relazione è finita ma Delia continua a non avere fiducia nei maschi. Così, adesso che ha trovato di nuovo la serenità l’attrice e influencer chiede al marito di essere più comprensivo.





“Visto che conosci questo mio lato fragile, invece di attaccarmi e criticarmi per la possessività che trovi eccessiva, cerca di essere più dolce, più comprensivo: voglio superarla con il tuo aiuto, non ho bisogno di critiche ma di sostegno”. Così Delia Duran ha risposto al marito Alex Belli che l’ha accusata di essere troppo gelosa. Ma non basta. La modella venezuelana ha fatto anche una richiesta al suo amore.

Delia Duran vuole un figlio dal marito Alex Belli: “È arrivato il momento di parlarne seriamente: sarebbe un sogno, il perfetto coronamento del nostro amore. Un grande amore che non deve avere ombre”. Chissà come reagirà adesso l’attore. Certo nessuno si aspettava questi botta e risposta a poche settimane dal matrimonio celebrato sulle colline comasche con una settantina di invitati. Per Alex Belli questo è il secondo matrimonio. Dal 2013 al 2017 è stato infatti legato alla modella Katarina Raniakova. In questo caso la relazione finì, secondo la modella, a causa dei tradimenti dell’attore.