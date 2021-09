Il Grande Fratello Vip è appena iniziato e già iniziano i primi problemi di coppia per chi ha una relazione fuori dalla casa. La prima a manifestare qualche piccolo disagio è Delia Duran, moglie di Alex Belli da qualche mese, si è lasciata andare ad un duro sfogo su Instagram dopo la prima puntata del reality show guidato da Alfonso Signorini. Ma cosa è successo? In pratica la modella e attrice venezuelana non ha gradito alcune dichiarazioni di altre concorrenti del programma.

In particolare quelle delle tre principesse Clarissa, Jessica e Lucrezia Selassiè e quelle dell’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni. Le 3 giovani hanno conosciuto Alex Belli in passerella, prima di entrare nel bunker di Cinecittà, e non hanno potuto fare a meno di elogiare la bellezza dell’ex protagonista di Centovetrine. Clarissa, Jessica e Lucrezia hanno addirittura proposto all’attore di allenarsi insieme durante la lunga permanenza nella Casa più spiata d’Italia. Più schietta Sophie Codegoni, che ha già manifestato un certo interesse per Belli: “So che in Casa c’è un uomo molto bello, Alex Belli”.

E poi: “So che è sposato però è lui che deve essere fedele”. Immaginerete la reazione di Delia Duran, che ha risposto: “Ma voi in Italia che visione avete del matrimonio? Significa ancora qualcosa? Al mio Paese non funziona così. Mio marito è entrato nella Casa perché vuole costruire un futuro per la nostra famiglia. Non è andato lì per allietare e rallegrare ogni tipo di donna insoddisfatta e in cerca di popolarità”.





E ancora Delia Duran: “Come ti permetti Sophie Codegoni? Come si permettono le tre principesse? Se questa è la piega della trasmissione entro nella Casa e me lo porto via. Così vi faccio vedere di che pasta sono fatte le venezuelane”.

Per chi non osa pesce, Alex Belli e Delia Duran si sono sposati sulle colline comasche – con una settantina di invitati tra parenti e amici – nello stesso posto dove hanno trascorso la loro prima notte insieme. La coppia ha scelto la cerimonia religiosa ma non in Chiesa. Tutti e due sono molto credenti e per questo hanno chiesto a un amico prete di officiare. E ora che succede?