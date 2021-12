Delia Duran e Alex Belli insieme dopo il GF Vip 6. Lunedì sera, in diretta, lei è tornata nella Casa per l’ennesimo chiarimento e lui si è fatto squalificare. L’attore si è infatti gettato tra le braccia della moglie andando contro il regolamento e incappando così in una eliminazione d’ufficio.

Ma lontano dagli studi del reality show e quindi da Soleil Sorge con cui lui ha avuto l’ormai famosa “chimica artistica” pare che la coppia non abbia ancora chiarito nonostante siano stati paparazzati insieme alla stazione di Roma. Ora però la modella ha deciso di rompere il silenzio sulle pagine di Novella 2000: sul marito e anche sulla paparazzata di Whopsee con Carlo Cuozzo, mostrata in diretta da Alfonso Signorini la settimana scorsa.

Delia Duran rompe il silenzio dopo il GF Vip 6

Prova ancora rabbia Delia Duran: si è sentita umiliata da Alex Belli al GF Vip 6 e per questo motivo si è consolata tra le braccia di Carlo Cuozzo, racconta al magazine. “Sono stata trattata senza pietà, compresa da quella Soleil. Quella è una provocatrice. L’ha provocato, è caduto nel gioco. Mi vergogno di quello che succede, sono con mia madre, è venuta dal Venezuela, piange e la sua sofferenza mi rende tutto ancora più terribile”.





Nel corso dell’intervista la modella venezuelana ha anche confessato di aver perso peso (“Sono stata umiliata, ho sofferto”) e ha anche criticato il marito e ormai ex vippone, definendolo un uomo irrispettoso nei confronti delle donne. Quindi la verità sulla paparazzata del sito Whopsee con Carlo Cuozzo, imprenditore napoletano con cui ha trascorso una serata tra cena, passeggiate e baci.

Delia Duran ha svelato che si è trattata di una vendetta nei confronti di Alex Belli. Carlo Cuozzo “è un amico, non lo conosce Alex – ha continuato la modella – È un ragazzo giovane, ed è la prima volta che esco con un ragazzo giovane, ma è molto maturo, una bella persona, che mi piace, con cui sono andata oltre al bacio a stampo”. E sulla vendetta ha aggiunto parlando con Novella 2000: “Ma secondo lui invece io non dovrei essere gelosa? Un uomo può tradire e una donna no? Lui vuole essere libero? Bene, adesso lo sono anch’io. L’ho ripagato con la stessa moneta”.