Delia Duran, anche questa avventura è finita. Arrivata contro ogni pronostico alla finale del GF Vip 6, addirittura come prima finalista, la modella venezuelana si è classificata quarta. Jessica Sleassié, che ha poi vinto questa lunghissima edizione del reality. La princess l’ha infatti battuta al secondo televoto flash della serata, quello tutto al femminile dopo l’uscita di Lulù Selassié che aveva perso contro Davide Silvestri.

Subito due belle sorprese per Delia Duran fuori dalla famosa porta rossa: ha rivisto e baciato il marito ma anche la sua mamma. “Io e Delia abbiamo vissuto tante montagne russe”, ha detto Alex Belli. E Alfonso Signorini che ha detto Il “Il fatto che avete deciso di vivere questo momento davanti a milioni di italiani è stato un grande coraggio. Vi auguriamo buona vita insieme”.

Delia Duran e Alex Belli, cosa è successo dopo la finale GF Vip

Finita la puntata e calato dunque il sipario sul GF Vip 6 che era cominciato sei mesi fa esatti e che ha già dato appuntamento al pubblico per settembre prossimo, Delia Duran e Alex Belli sono rimasti nella Capitale. E si sono regalati una bella cena romantica a due martedì sera, segno che è tornato tutto come prima e Soleil Sorge è ormai un lontano ricordo.





“Allora signorina è pronta per andare a fare una bella seratina su Roma?”, chiede Alex Belli alla venezuelana con cui lo scorso giugno si è scambiato le promesse nuziali mentre salgono nel taxi diretto da Zuma. Delia Duran è felicissima, “non vedeva l’ora di fare una cenetta fuori”, e anche super sexy con un minidress che lascia poco all’immaginazione.

“Bentornata alla vita reale”, dice ancora Alex Belli alla sua Delia Duran, come mostrano entrambi tra le Storie di Instagram. Alla fine, davanti al dolce e con la voce impostata: “Come tutte le favole che si rispettino, un tortino per unirli e una pallina di gelato per dividerli”. Il futuro? “Mi piacerebbe tornare sul set di una fiction televisiva, quindi voglio tornare a quello che so fare oltre i reality. Però chi lo può dire con estrema certezza? Staremo a vedere”, ha rivelato lui a Casa Chi.