“Perché si sono lasciati”. Deddy e Rosa Di Grazia, è addio dopo Amici. La conferma e i motivi

I fan continuano a rimanere con il fiato sospeso per la storia tra Deddy e Rosa Di Grazia. I due si sono conosciuti all’interno della scuola di Amici. E il pubblico si è da subito innamorato di questa coppia così giovane e spensierata. Tuttavia da quando è terminato il programma hanno iniziato a scarseggiare le notizie di loro due insieme facendo pensare che tra Deddy e Rosa Di Grazia fosse già tutto finito. I fan attendevano con ansia di rivederli riuniti dopo le lacrime versate nel momento dell’eliminazione.

Di conseguenza sono iniziate le prime voci che alludevano a una separazione. Negli ultimi tempi non si sono mostrati insieme sui social, neanche una foto di coppia che il pubblico attendeva ormai da tempo. Inoltre Deddy ha sorpreso tutti i follower durante un evento online. Gli sono state fatte tante domande e non poteva mancare quella su Rosa e sul loro rapporto. La risposta, tuttavia, è stata criptica: “Come vanno le cose con lei? In realtà va che non ci stiamo sentendo più di tanto, perché io ho tanti impegni. Però parliamo di musica. Comunque Rosa sta bene”.

Negli ultimi giorni un gesto di Rosa Di Grazia ha nuovamente alzato il livello d’attenzione sulla coppia e in molti hanno ripreso a sperare dopo che sui social è spuntato un video. Infatti su Twitter sta girando un video che mostra Rosa Di Grazia canticchiare “0 passi”, la hit di Deddy, seduta al bar insieme a delle amiche. La canta energicamente e felicemente e si vede portare la mano sul petto. È bastato questo piccolo indizio per iniziare di nuovo a pensare che tra i due non sia davvero finita.





Tuttavia una segnalazione arrivata al magazine Vicolo delle news potrebbe ulteriormente cambiare le carte in tavola. Infatti pare che i due si siano definitivamente lasciati. È stata una lettrice a riportare la notizia al sito: avrebbe incontrato Deddy in un locale di Roma e avrebbe approfittato di questa situazione per chiedere al cantante il motivo per cui ha lasciato Rosa. “Ma già lo sanno tutti?”, avrebbe quindi chiesto Deddy di fronte alla domanda della fan.

A questo punto, il cantante avrebbe svelato di aver preso lui la decisione di chiudere questa relazione. Il motivo? Come aveva già rivelato, ha attualmente molti impegni lavorativi. Ed è proprio per il lavoro, che Deddy avrebbe detto a Rosa “di lasciar perdere”. La fan, però, racconta che in questa risposta il cantante non è apparso molto convinto. Alla ragazza è sembrato che l’ex concorrente di Amici avesse molto altro da dire. Insomma questa testimonianza potrebbe deludere i fan della coppia che fino all’ultimo hanno sperato che i due stessero ancora insieme: pare che al di fuori di Amici per Deddy e Rosa Di Grazia non ci sia stato modo di andare avanti.