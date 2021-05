La loro storia è nata tra i banchi di Amici e da subito ha appassionato il pubblico. Due ragazzi giovanissimi che si vogliono bene e dimostrano tutto il loro affetto davanti alle telecamere. Tuttavia da quando è terminato il programma hanno iniziato a scarseggiare le notizie di loro due insieme facendo pensare che tra Deddy e Rosa Di Grazia fosse già tutto finito. I fan attendevano con ansia di rivederli riuniti dopo le lacrime versate nel momento dell’eliminazione, ma non è ancora successo.

E di conseguenza sono spuntati i dubbi sulla coppia e tutti a chiedersi se si sono lasciati o stanno ancora insieme. Negli ultimi tempi non si sono mostrati insieme sui social, neanche una foto di coppia che il pubblico attendeva ormai da tempo. Inoltre Deddy ha sorpreso tutti i follower durate un evento online. Gli sono state fatte tante domande e non poteva mancare quella su Rosa e sul loro rapporto. La risposta, tuttavia, è stata criptica: “Come vanno le cose con lei? In realtà va che non ci stiamo sentendo più di tanto, perché io ho tanti impegni. Però parliamo di musica. Comunque Rosa sta bene”.

Insomma la situazione è sempre più contorta poiché dalle parole di Deddy, pare chiaro che tra di loro non stia andando tutto a gonfie vele. Probabilmente a causa della la lontananza, i due ragazzi avrebbero iniziato pian piano a sentirsi sempre meno, e ormai tutto sembrerebbe basarsi sulla passione comune per la musica. Sembrerebbe pertanto infrangersi il sogno di tutti coloro che hanno sempre tifato per la coppia formata da Deddy e Rosa Di Grazia tanto da sperare che la loro storia d’amore potesse durare anche fuori dal talent show.





Quando il percorso di Rosa si è interrotto, il suo ragazzo ha versato molte lacrime all’idea di continuare da solo e ha provato una grande nostalgia dei momenti trascorsi insieme.Ma già se si rivede con attenzione l’intervista a Verissimo rilasciata da Deddy dopo la finale di Amici, si capisce come le sue parole sulla ballerina siano soltanto di circostanza: “Lei ha reso il mio percorso decisamente più bello e leggero. Nella casetta ero rimasto solo, non avevo l’appoggio di nessuno se non il suo. Mi ha aiutato molte volte, come penso di aver fatto io con lei”.

Ma questa è donna Rosa che canta 0 passi da te con la mano sul petto, che meraviglia pic.twitter.com/F6yR7dh8ux May 30, 2021

Eppure nelle ultime ore sui social è spuntato un video che ha riacceso la speranza. Infatti su Twitter sta girando un video che mostra Rosa Di Grazia canticchiare “0 passi”, la hit di Deddy, seduta al bar insieme a delle amiche. La canta energicamente e felicemente e si vede portare la mano sul petto. È bastato questo piccolo indizio per iniziare di nuovo a pensare che tra i due non sia davvero finita.